Le LOSC a eu chaud. Très chaud même. Mais finalement, les Dogues ont réussi à se maintenir avant la dernière journée de Ligue 1. Un soulagement pour Christophe Galtier, de passage ce jeudi face aux médias. « Ces 5 mois étaient très durs. Je souhaiterais simplement que les joueurs puissent être beaucoup plus constants dans l’effort, d’accepter la concurrence, des choix. Dans ce sens, beaucoup vont progresser. Il ne faudra pas commettre à nouveau les mêmes erreurs ».

Cela commencera par la gestion du recrutement. « Pour le mercato, les choses ont été très bien définies avec Luis Campos. Il proposera une liste de joueurs aux postes définis et j’aurai le choix dans cette liste-là ». Le coach français a aussi évoqué son cas personnel. « J’ai eu des discussions avec le Président Gérard Lopez, comme chaque semaine. J’ai préparé la reprise, la date, les matchs amicaux, un stage... Je prépare l’avenir avec la direction du club. La reprise s’effectuera le mercredi 27 juin. Je souhaite organiser 6 matchs amicaux ainsi qu’un stage entre le 20 et le 29 juillet (...) Mes congés ? Un entraîneur n’a pas de congés. Je serai quotidiennement au téléphone pour préparer la reprise et la constitution de la future équipe ».