Tottenham a réalisé le bon coup du Boxing Day. Faciles vainqueurs de Bournemouth (5-0), les coéquipiers d’Harry Kane ont conforté leur avance sur leurs deux ennemis londoniens, Chelsea et Arsenal. Mieux encore, les Spurs ont doublé Manchester City, défait sur la pelouse de Leicester dans le même temps (2-1). Des résultats favorables qui, en plus de permettre à Tottenham d’engranger des points dans la course à la Ligue des Champions, ont permis aux Spurs de prendre la place de dauphin, à 6 points seulement de Liverpool. De quoi relancer la course au titre ? Pas pour Mauricio Pochettino, comme il l’a expliqué en conférence de presse.

« Je suis plus tranquille, nous sommes dans une bonne position. Mais pour être de vrais prétendants au titre, nous devons être réguliers durant le reste de la saison. Manchester City a démontré par le passé qu’ils peuvent être de vrais prétendants car ils ont gagné le titre. Et bien sûr Liverpool qui a fait des investissements incroyables. Ils jouent bien et sont en tête du classement. C’est plus réaliste de désigner ces deux équipes comme principales prétendantes au titre à la fin de la saison. Nous devons prouver à nous-mêmes que nous aussi, nous pouvons être des prétendants en étant plus réguliers sur le reste de la saison », a ainsi déclaré l’entraîneur de Tottenham.