« Nakoulma ? J’attends de lui qu’il fasse quelque chose de bon, je suis prêt. Je suis déçu, je comptais beaucoup sur lui. (...) Je souhaite voir les qualités de Nakoulma, car il en a des grandes. Mais je veux le voir à son maximum de motivation. Je veux voir plus à l’entraînement, la gnaque. Si Nakoulma me donne plus, il aura l’opportunité. Son agent ? Il veut autre chose. Moi c’est le joueur qui m’intéresse ». Ce jeudi, en conférence de presse, Claudio Ranieri évoquait le cas Préjuce Nakoulma (30 ans).

L’attaquant burkinabé, arrivé en janvier au FC Nantes, nourrit des envies d’ailleurs, au regard du faible temps de jeu que lui accorde le coach italien du côté de La Beaujoire. Et il n’a pas tardé à recevoir des offres. Selon les informations de Ouest-France, l’Étalon a fait l’objet de propositions concrètes de la part de l’OGC Nice et de l’AS Saint-Étienne.