L’OGC Nice a connu un début d’exercice 2018-2019 compliqué, mais il semblerait qu’apèrs 18 journées, la machine soit lancée. Surfant sur 7 matches sans défaite en Ligue 1 depuis le 21 octobre dernier et un revers contre Marseille (0-1), l’équipe de Patrick Vieira enchaîne mais pourrait se séparer de son serial buteur, Mario Balotelli. Du coup, l’entraîneur français cherche des solutions pour se renforcer offensivement.

Et à en croire L’Equipe, les Aiglons ont identifié un renfort offensif potentiel : Ryad Boudebouz. Bien connu de la Ligue 1 puisqu’il avait évolué à Sochaux, Bastia puis Montpellier, l’Algérien évolue depuis la saison dernière en Liga du côté du Betis Séville. Seulement, avec 9 petits matches joués cette année, Boudebouz s’attend à plus et devrait rencontrer ses dirigeants prochainement. L’occasion pour Nice de revenir à la charge ?