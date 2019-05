Arrivé en cours de saison pour venir en aide à Fabien Mercadal et tenter de sauver le Stade Malherbe de Caen de la relégation, Rolland Courbis ne fera pas de vieux os en Normandie. En effet, après la descente du SMC en Ligue 2, le consultant de RMC quitte la Normandie.

« Le Stade Malherbe Caen et Rolland Courbis ont décidé d’un commun accord de mettre fin à leur collaboration. Arrivé au club courant février pour accompagner le staff caennais dans son objectif de maintien, il n’occupera plus de fonction officielle au Stade Malherbe Caen à compter de ce jour. Le SM Caen tient à remercier Rolland Courbis pour l’apport de son expérience et son savoir-faire au cours des trois derniers mois. L’ensemble du club souhaite à Rolland le meilleur pour la suite de ses projets professionnels », peut-on lire sur le communiqué publié par la formation caennaise.