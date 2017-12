Promu en Ligue 1, Strasbourg réalise une belle première partie de saison (11e place au classement), symbolisée notamment par ce succès de prestige contre le Paris SG (2-1, 16e journée). Tout va pour le mieux donc en Alsace, d’autant que l’avenir s’annonce radieux. Le RCSA possède en équipe réserve un jeune défenseur central pétri de talent, Glen Matondo (20 ans).

Selon un média italien, deux clubs fondent littéralement pour cet élément au potentiel certain, sous contrat stagiaire à La Meinau. L’Udinese, habitué à piocher dans le vivier français (Thomas Heurtaux, Molla Wagué, Alexandre Coeff, Jean-Alain Fanchone, Abdoul Sissoko, etc.), et surtout l’Atalanta Bergame sont très intéressés par son profil.