Rien ne va plus pour Grzegorz Krychowiak. Débarqué au Parc des Princes en juin 2016 pour la somme de 27,5 millions d’euros en provenance du FC Séville, le milieu défensif polonais de 27 ans est actuellement prêté à West Bromwich Albion jusqu’à l’été prochain.

Et l’ancien joueur de Reims vit une première partie de saison chaotique, avec aucune victoire enregistrée lorsqu’il figurait sur le terrain, et une inquiétante quinzième place au classement. Et selon Le Parisien, West Bromwich envisagerait de renvoyer Krychowiak au PSG dès janvier prochain. Problème : le PSG ne compte plus sur l’international polonais, et envisagerait de le vendre définitivement.