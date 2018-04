Les joueurs et la direction du Paris Saint-Germain ont beau défendre Unai Emery lors de leurs apparitions médiatiques ; le sort du coach basque semble scellé : il quittera la capitale française à la fin de la saison. « On va voir ce qui est le mieux pour le club, pour moi. Nous allons voir quelle est la meilleure solution pour continuer à grandir », confiait-il début avril en conférence de presse. Thomas Tuchel semble être le favori pour le remplacer. Quid de l’avenir de l’Espagnol donc ? En Espagne, on semble miser sur un retour au pays. Dans des propos rapportés par l’ETB, le principal intéressé a évoqué son avenir.

« On continue de grandir avec le PSG et cette croissance se base sur la patience et la solidité, avec pour ambition de vouloir continuer à grandir chaque année. Ce sera un projet solide, avec ou sans moi, moi j’ai aussi un projet personnel en tant qu’entraîneur, où mon développement a aussi avancé dans ce club », a-t-il d’abord lancé, avant d’enchaîner sur la rumeur l’annonçant à la Real Sociedad : « la Real Sociedad ? Forcément, j’ai toujours une partie importante de mon cœur à la Real Sociedad, parce que c’est là où j’ai passé 10 ans, où j’ai grandi ».

Et il se voit bien sur le banc d’Anoeta un jour. « Ce qu’on ne sait pas, c’est si un jour leur volonté correspondra avec ma volonté. Mais maintenant ou dans le futur, la Real m’a toujours plu », a-t-il ajouté. Une belle déclaration d’amour au club de Saint-Sébastien, qui devrait nommer un nouvel entraîneur cet été après le licenciement d’Eusebio Sacristan en cours de saison, remplacé par l’intérimaire Imanol Alguacil. Des journalistes couvrant l’actualité du club basque nous ont par ailleurs confirmé que le président des Txuri-Urdines est très intéressé par la possibilité de le voir s’asseoir sur le banc d’Anoeta...