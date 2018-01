Comme tous les jeudis, la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel se rassemble afin de passer en revue les différents cas ayant pu poser problème. Et le programme était chargé ce jeudi 25 janvier puisqu’elle a dû statuer au sujet de Mariano Diaz. Le buteur de l’Olympique Lyonnais a été convoqué puisqu’il aurait simulé sa chute dans la surface face au Toulouse FC (ce qui avait entraîné un pénalty) le 20 décembre 2017. Finalement, la commission a été plutôt clémente avec l’ancien joueur du Real Madrid puisqu’il n’a pas été sanctionné. Ce qui n’a pas été le cas de Daniel Alves.

Le Brésilien du Paris Saint-Germain a été exclu dimanche soir lors du choc face à l’Olympique Lyonnais (défaite 2-1). Après un tacle par derrière sur Tanguy Ndombélé, l’ancien joueur du FC Barcelone, visiblement pas d’accord avec la décision de l’arbitre Clément Turpin qui avait sifflé faute, a rapproché son visage de ce dernier. Monsieur Turpin n’a pas hésité une seule seconde avant de sortir un carton rouge (57ème) et renvoyer Alves au vestiaire. Une erreur de la part de l’international auriverde qui a abandonné les siens alors que le score était à ce moment-là de 1-1. Après la rencontre, son cas a divisé, les joueurs étant de son côté alors qu’Unai Emery avait parlé d’une "erreur".

Alves manquera plusieurs matches

Mais le lendemain (lundi), Dani Alves n’avait toujours pas digéré son expulsion. Il était sorti du silence sur Instagram. « Les décisions ont déjà été prises, la bataille a déjà été perdue, mais je continue à penser que monsieur l’arbitre s’est esquivé avec sa décision. Depuis quand ne pas être d’accord équivaut à manquer de respect ? Si vous voulez dire que c’est de ma faute, vous pouvez, c’est gratuit, et, d’ailleurs, j’ai des épaules bien larges et une paire de ... qui me maintient toujours debout ! ». Le message était clair ! Ce jeudi, le latéral droit du club de la capitale a été fixé sur son sort.

La commission de discipline de la LFP n’a pas été tendre avec lui. Alves a été sanctionné de "quatre matchs de suspension dont un avec sursis", soit trois matches ferme ainsi qu’un autre avec sursis. Une mauvaise nouvelle pour le PSG qui pourra toutefois compter sur le Belge Thomas Meunier pour le remplacer. À quelques semaines d’une double confrontation décisive en Ligue des Champions face au Real Madrid, cette suspension ne tombe pas à un bon moment pour les pensionnaires du club de la capitale.