Le LOSC vit une journée assez chaotique. Ce mardi, le duo Gérard Lopez-Marc Ingla, respectivement président et directeur général du club se sont vus interdits de recrutement par la DNCG. Cette dernière n’a pas été convaincue par les arguments financiers délivrés par les deux décideurs. Ainsi, les Dogues n’auront pas le droit d’acheter des joueurs lors du mercato hivernal. Une décision qui pèse lourd pour l’avenir et alors que le club est englué à une 18e place en Ligue 1.

Le gendarme financier du football français a le club du Nord dans le viseur et pour cause. D’après RMC, lors de l’entretien, elle a même évoqué le fait de pouvoir reléguer administrativement le LOSC si jamais la situation financière ne se redresse pas. Un signal d’alarme lourd de sens alors que le club est déjà empêtré dans le licenciement de Marcelo Bielsa et qu’il risque d’y laisser des plumes. Et après la décision de la DNCG, le club a réagi ce soir mais il ne parle pas d’interdiction de recrutement mais seulement de "motivations" de la part du gendarme.

« Le LOSC a pris connaissance de cette décision, inattendue, quelques heures après son audition devant la commission de la DNCG. Le LOSC attend désormais que lui soit notifiée la décision intégrale de la DNCG afin de prendre connaissance et d’analyser précisément les motivations de celle-ci. Dans le parfait respect des instances et règlements, les dirigeants lillois sont déterminés à étudier les recours existants et convaincus de pouvoir apporter, face aux exigences de la DNCG, les réponses complémentaires nécessaires afin de faire une nouvelle fois la démonstration de la solidité du projet économique du club et de poursuivre les plans de croissance et d’investissement souhaités pour le LOSC. » Affaire à suivre donc...