Deux équipes aux antipodes s’affrontaient en ce début d’après-midi au Matmut Atlantique, pour le compte de la 23e journée de Ligue 1. D’un côté les Girondins de Bordeaux, treizièmes et en quête de rebond, mais avec à leur tête Gustavo Poyet, qui faisait ses grands débuts sur le banc des Girondins. Après l’intérim réussi d’Eric Bédouet, l’Uruguayen s’appuyait sur l’ossature du onze girondin défait à domicile par le Stade Malherbe de Caen il y a deux journées (0-2). En face, l’Olympique Lyonnais s’avançait avec d’autres certitudes, auréolé de deux succès de prestige, en championnat face au Paris Saint-Germain (2-1), puis en 16es de Coupe de France, sur la pelouse de l’AS Monaco (2-3). Bruno Genesio répétait d’ailleurs le 4-3-3 victorieux du PSG la semaine dernière.

Dans une rencontre longue à se mettre en route, le public du Matmut Atlantique était réveillé au moment où, croyait-on, le duel Malcom-Fékir était lancé. A la 11e minute, le capitaine lyonnais venait déséquilibrer le Brésilien, qui filait en contre. Derrière, le coup franc de Malcom était envoyé devant le but pour Pablo, mais Lopes intervenait (12e). Pour voir la première tentative lyonnaise, il fallait attendre la 15e minute, mais la frappe lointaine de Mariano était forcée et passait largement à gauche. Alors que les débats étaient fermés, Bordeaux allait emballer la rencontre en cinq minutes. Au terme d’une contra-attaque d’école, initiée par Pablo, devant sa surface, poursuivie par Malcom, à toute vitesse et à laquelle Meïté venait se mêler, Nicolas de Préville venait battre Lopes d’une frappe glissée sous la barre (1-0, 22e).

Un penalty imaginaire et une fin de mi-temps de folie

Trois minutes plus tard, coup de théâtre lorsque Malcom, servi par Laborde dans la surface, s’écroulait devant Jérémy Morel et obtenait un penalty inexistant. Le Brésilien ne se faisait pas prier pour le transformer (2-0, 27e). Rafael venait ensuite stopper la course de de Préville, qui filait en contre, et les deux joueurs se télescopaient. Déjà averti, le Brésilien échappait au carton rouge. Avant la pause, l’Olympique Lyonnais parvenait, au courage, à réduire le score, grâce à une tête puissante de Marcelo, à la retombée d’un corner de Fekir. Sur sa ligne, de Préville ne parvenait pas à empêcher le ballon d’entrer (2-1, 44e). Alors que l’on se dirigeait vers la pause, Maxime Poundjé s’arrachait pour disputer un dernier ballon dans la surface lyonnaise et Anthony Lopes manquait sa sortie. Trop court, il déséquilibrait le latéral girondin. Gaëtan Laborde se chargeait de transformer la sentence et Bordeaux regagnait les vestiaires avec un avantage de deux buts.

Alors que Memphis Depay et Kenny Tete avaient remplacé Lucas Tousart et Rafael à la mi-temps, les Lyonnais revenaient avec d’autres intentions dans le deuxième acte. Le coup franc de Nabil Fekir était bien enroulé devant le but, mais Benoît Costil se déployait pour enlever le ballon de la tête de Tete et préserver le score (50e). Les Bordelais avaient décidé de subir dans cette deuxième période, mais parvenaient à contenir des Lyonnais qui contrôlaient le ballon sans parvenir à se créer de réelles opportunités. Nabil Fekir avait bien l’opportunité de réduire la marque sur coup franc, après une grosse faute de de Préville sur Tete, mais la tentative du capitaine lyonnais trouvait le mur (61e). Intenable dans son couloir gauche, Maxime Poundjé envoyait un bon centre devant le but, que Nicolas de Préville reprenait de la tête, sans trouver le cadre (71e). Memphis Depay répondait du tac au tac sur un sublime coup franc enroulé, mais une nouvelle fois Costil était à la parade (74e).

A dix, Bordeaux contient la rébellion lyonnaise

Le portier girondin n’avait pas le temps de respirer puisqu’il était à nouveau mis à contribution sur une frappe de Memphis Depay (78e), consécutive à un coup franc obtenu par Nabil Fekir, pour une faute d’Otavio devant sa surface, qui valait un deuxième carton jaune au milieu bordelais, synonyme d’expulsion. Bordeaux allait devoir tenir à dix pour le dernier quart d’heure. Mais alors que les Lyonnais poussaient pour revenir dans la partie, servi par une talonnade inspirée de de Préville, Meïté déposait Marcelo dans la surface avant de manquer son petit piqué devant Lopes (84e). La balle de k.o s’envolait. Avec ce précieux succès, pour la première du nouveau coach Gustavo Poyet, les Girondins de Bordeaux grimpent à la 9e place du classement et enchaînent un deuxième succès consécutif en 2018. Dans un jour sans, l’Olympique Lyonnais voit sa série de 7 matches sans défaite en championnat s’interrompre. Les Lyonnais pourraient bien perdre leur deuxième place ce soir, à l’issue du choc entre l’Olympique de Marseille et l’AS Monaco.