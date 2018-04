Après de nombreuses semaines d’attente, Lyonnais et Marseillais ont été fixés sur leur sort. Convoqués par la commission de discipline de la LFP après les incidents survenus lors de l’Olympico disputé le 18 mars dernier (2-3), Anthony Lopes, Marcelo Guedes et Adil Rami (présent par visioconférence) ont enfin pris note de leurs sanctions. Suspendus trois matches chacun, Lopes et Rami sont les joueurs ayant été le plus durement touchés par les décisions de la Ligue. Condamnés à une fin de saison prématurée, le portier lyonnais et le défenseur phocéen ont-ils écopé d’une sanction trop dure ? Sur le site officiel de l’OL, le président Aulas ne s’est pas privé de commenter les décisions de la LFP.

« La Ligue a été comme généralement c’est-à-dire extrêmement professionnelle dans son approche. Il y avait eu des faits de jeu qu’elle a sanctionnés. J’aurais aimé qu’elle sanctionne surtout l’origine. J’ai décrit un environnement délétère pour ce match. Anthony (Lopes) a été sanctionné. C’est vrai qu’il a eu un geste. Il a été très nettement amplifié. La commission a bien noté qu’un certain nombre de certificats médicaux ne correspondaient pas au geste. Le principal fautif sur le terrain a été sanctionné côté marseillais. Marcelo a bénéficié du sursis. Mouctar (Diakhaby) on ne sait pas pourquoi il était là-bas. C’est lui qui se fait agresser directement par Mandanda ».

Aulas peste encore contre Marseille

S’il accepte les sanctions, JMA ne s’est toutefois pas empêché d’en remettre une couche sur l’Olympique de Marseille. Bien décidés à obtenir de lourdes sanctions à l’encontre des Gones, les dirigeants marseillais réclamaient un retrait de points pour l’OL ainsi qu’une suspension de deux ans pour Anthony Lopes ! Des requêtes qui n’ont pas trouvé d’écho favorable. Mais pour Aulas, les désirs phocéens ont été d’une incroyable violence et jugés peu conformes pour un tel cas de bagarre.

« Je regrette une chose : c’est l’ambiance qu’a mis l’OM. D’une part, en communiquant avant un certain nombre de données démoniaques et surtout pendant d’avoir réclamé une rétrogradation des points acquis sur le terrain. Ils voulaient en fait préparer la fin du championnat. J’accepte la sanction parce que c’est vrai que cela s’est mal terminé. Ceci étant, je n’accepte pas cet incroyable réquisitoire avant et pendant la commission de la part de l’OM. On acquiesce les décisions prises et on verra ce qu’il va se passer d’ici la fin du championnat ». C’est dit.