Une victoire au goût amer. Vendredi soir, l’Olympique Lyonnais a remporté le derby face à l’AS Saint-Étienne (1-0). Mais ce succès n’a pas été totalement savouré par Rafael. Le latéral droit brésilien a été expulsé par l’arbitre Antony Gautier à la 70ème minute, quelques instants après l’ouverture du score de Jason Denayer (62e). L’ancien joueur de Manchester United a reçu un carton rouge suite à un tacle appuyé avec les deux pieds décollés sur Yann M’Vila. Une décision contestée par Rafael sur le terrain du Groupama Stadium. Il a mis quelques minutes avant de quitter la pelouse et rejoindre les vestiaires.

Une fois le match terminé, il a été le premier joueur de l’OL à se présenter devant les médias. En colère, l’arrière-droit est revenu sur ce fait de jeu. « Vous pensez que ça vaut une expulsion ça ? », a-t-il commencé par répondre à la journaliste qui lui demandait d’évoquer l’action qui a provoqué son expulsion. Ce à quoi la journaliste a répondu oui. Le joueur de 28 ans a ensuite répliqué : « Pourquoi ? Au foot, on tacle ! J’ai touché le ballon. Je n’ai même pas touché le mec. Si je me fais expulser tous les matches pour ça...c’est fini. Là, j’ai pris le ballon. Le joueur n’avait même pas le ballon. Pour moi, ça ne vaut pas une exclusion. Pour moi, il n’y a même pas faute. J’ai regardé dix fois la vidéo. Pour moi, il n’y a même pas faute ».

Rafael persiste et signe, il n’a pas fait faute

Puis, un autre journaliste lui a signifié qu’il avait quand même les deux pieds décollés. Rafael a répondu : « Le joueur était à côté de moi. Il était à côté de moi. Je l’ai touché ? Au foot, on tacle non ? Pour moi, il n’y a même pas faute ». Visiblement encore marqué par cette expulsion, le Brésilien n’était donc pas d’accord avec la décision de l’arbitre. Dans le camp lyonnais, on lui a donné plus ou moins raison, même si on a avoué que le geste était spectaculaire. Nabil Fekir a confié : « Moi, j’ai vu ça à la télé. On voit qu’il prend le ballon. C’est vrai que c’est un peu engagé. Pour moi, non il n’y a pas rouge. C’est jaune. C’est limite...mais après c’est mon coéquipier. C’est la décision de l’arbitre et on ne peut rien y faire ».

Même son de cloche du côté de Bruno Genesio. « Je n’ai pas revu les images. De loin , ce que je peux dire c’est que le geste est spectaculaire. Je ne suis pas sûr qu’il ne touche pas le ballon sur l’action. C’est assez spectaculaire, il a les deux pieds décollés. C’est le règlement.Mais je ne pense pas que ça soit très méchant ». Le président Jean-Michel Aulas a lui déclaré : « Sûrement (qu’il y a carton rouge), si Monsieur Gatier l’a sifflé il faut lui faire confiance. Bon, c’est vrai que par contre ça ne nous a pas aidés. Rafael, lui, n’était pas content. Un joueur qui est expulsé n’est, par définition, pas satisfait ». Rafael devra vite digérer cela puisque Manchester City se présentera à Lyon mardi en Ligue des Champions.