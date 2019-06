La rivalité entre l’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille s’est musclée ces dernières années. Et elle trouve parfois un prolongement sur le mercato, avec des cibles communes. Ce fut le cas pour Moussa Dembélé par exemple, qui a été dans l’orbite marseillaise avant de finalement s’engager avec l’OL l’été dernier. Ce dossier est d’autant plus parlant qu’il pourrait avoir des conséquences sur le mercato estival 2019.

En effet, un autre joueur évoluant au Celtic Glasgow intéresse l’OM. Il s’agit de l’international Espoir français Olivier Ntcham (23 ans), qui va disputer l’Euro Espoirs (premier match de l’équipe de France mardi prochain contre l’Angleterre) en Italie. Nous vous avions relayé l’intérêt olympien il y a deux semaines, tout en vous révélant qu’Andre Villas-Boas, le nouvel entraîneur phocéen, le suivait depuis un an. Mais voilà, l’OM n’est pas seul puisque Porto est également intéressé. Et voilà que l’Olympique Lyonnais vient, encore une fois, se faufiler dans le dossier.

L’atout Dembélé

Comme le rappporte aujourd’hui le Scottish Sun, Lyon souhaite recruter le milieu de terrain, qui pourrait correspondre au profil recherché par Juninho et Sylvinho pour remplacer Tanguy Ndombele et collaborer avec Houssem Aouar dans l’entrejeu. Bien qu’ayant signé un contrat jusqu’en 2022 en novembre dernier, Ntcham pourrait être disponible contre un chèque aux alentours de 15 M€.

Mais revenons à Moussa Dembélé. L’attaquant lyonnais est très proche d’Olivier Ntcham, avec lequel il évolue avec les Espoirs après l’avoir côtoyé en 2017-2018 au Celtic, et représente un réel argument en faveur de l’OL. De plus, la perspective de jouer la Ligue des Champions s’avère un atout de séduction supplémentaire. Ce que ne peut pas offrir l’OM... Le duel des Olympiques est en tout cas déjà lancé sur le mercato !

