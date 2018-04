Le mercato estival est encore loin que, déjà, certains clubs avancent leurs pions. L’Olympique de Marseille est l’un d’eux. Le club phocéen, embarqué dans un mano à mano avec l’Olympique Lyonnais pour la 3e place en Ligue 1 qualificative pour la Ligue des Champions, commence déjà à scruter le marché à la recherche de cibles potentielles.

Le Jornal de Noticias a ainsi annoncé ces dernières heures que les pensionnaires de l’Orange Vélodrome ont ciblé João Palhinha (22 ans). Selon le quotidien généraliste portugais, les Marseillais seraient même prêts à mettre 8 M€ sur la table pour acquérir 50% des droits sportifs du jeune Lusitanien du Sporting CP. Ce dernier, sollicité par l’Olympique Lyonnais l’été dernier, pourrait être réceptif à une offre en provenance de l’écurie olympienne.

L’OM prêt à mettre 8 M€, le Sporting en voudrait 15 M€

Et pour cause, formé chez les Leões (déjà prêté à deux reprises en Liga NOS à Moreirense en 2015/16 et à Belenenses en 2016/17), le milieu défensif ne jouit que d’un faible temps de jeu sous les ordres de Jorge Jesus (7 apparitions en équipe première toutes compétitions confondues, 2 réalisations). Le jeune homme pourrait donc être tenté de quitter le nid, et ce, malgré un contrat courant jusqu’en juin 2023.

Seul hic pour l’OM, le Jornal de Noticias précise que le Sporting CP, au cas où le natif de Lisbonne, dont la clause libératoire s’élève à 60 M€, exprimait réellement ses envies de départ, préférerait s’en séparer définitivement contre un chèque d’au moins 15 M€. Andoni Zubizarreta et les Ciel-et-Blanc seront-ils toujours partants dans ces conditions ?