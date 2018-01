Il est l’un des jeunes espoirs anglais les plus prometteurs. Vainqueur de l’Euro U19 l’été dernier avec les Lionceaux, Ryan Sessegnon n’a que 17 ans et ne devrait pas faire long feu du côté de Craven Cottage. Lancé dans le grand bain du Championship la saison dernière avec Fulham, le natif de Roehampton est rapidement devenu un titulaire indiscutable chez les Cottagers. Titulaire à 26 reprises en championnat, l’homonyme du Montpelliérain a même inscrit pas moins de 7 buts.

Capable d’évoluer à tous les postes sur le flanc gauche, Sessegnon n’a donc pas tardé à séduire plusieurs grands clubs de la scène européenne. Manchester United, Liverpool, Tottenham, Arsenal et même le Real Madrid se sont positionnés dans ce dossier. Les Merengues seraient d’ailleurs disposés à faire des folies pour attirer l’Anglais et préparer ainsi la succession de Marcelo. Une lutte qui s’annonce intense et à laquelle le Paris Saint-Germain vient de se mêler selon le Mirror.

Sessegnon, un latéral qui vaut au moins 30 M€

Le tabloïd anglais affirme en effet que le club de la capitale est devenu l’un des observateurs les plus assidus de Sessegnon. Un intérêt pour ce jeune professionnel lié à Fulham jusqu’en 2020 (il a signé son contrat pro l’été dernier) qui n’est en soi pas une immense surprise. Face aux prestations mitigées de la paire Kurzawa-Berchiche, les Rouge et Bleu recherchent activement un latéral gauche pour la saison prochaine. Le profil de l’Anglais correspond donc parfaitement aux attentes parisiennes, d’autant que son style de jeu très offensif ne manquerait pas d’être apprécié par un Unai Emery friand des montées de ses latéraux.

Reste maintenant à savoir si Paris pourra réellement passer à l’action. En effet, l’actuel leader du Championnat de France attend toujours de savoir à quelle sauce l’UEFA va le manger. Surveillé de très près dans le cadre du fair-play financier, le PSG risque de ne pas pouvoir dépenser sans compter l’été prochain. Si tel était le cas, la direction parisienne devrait alors faire des choix parmi les nombreuses pistes très coûteuses régulièrement évoquées dans la presse hexagonale et européenne. Car pour recruter Sessegnon, il faudra sortir au minimum 30 M€. Affaire à suivre.