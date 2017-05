Ce mardi, le LOSC présentait en grande pompe son nouvel entraîneur Marcelo Bielsa, en compagnie de Marc Ingla, de Gérard Lopez, le grand patron, mais aussi de Luis Compos. Outre l’arrivée d’El Loco, il a bien sûr été question du mercato surtout lorsque l’on sait que le génial entraîneur argentin s’en était pris violemment à Vincent Labrune lorsqu’il était coach de l’Olympique de Marseille pour quelques requêtes qui n’avaient pas été satisfaites.

Ainsi, Gérard Lopez a détaillé clairement ce qui allait se passer cet été et dit qu’il n’y avait pas clairement défini d’enveloppe de transferts. « On a fait une approche un peu différente, plus pragmatique, dans le sens ou ça fait un moment que Luis (Campos, ndlr) et Marcelo (Bielsa, ndlr) travaillent sur la construction de l’équipe. On est parti des requêtes de Marcelo. Luis a construit avec lui une liste de joueurs correspondant aux besoins de l’équipe. On est en plein travail pour essayer de clôturer différents postes et différents joueurs, en sachant qu’il n’y a pas d’approche "on se limite à ça, l’enveloppe est de ça". L’objectif est de remplir différents postes et besoins énumérés par le coach », a expliqué l’homme d’affaires Luxembourgeois.

Bielsa et Campos sur la même longueur d’ondes

Marcelo Bielsa, lui, a évoqué les profils de joueurs qu’il aimerait récupérer cet été et très certainement le 19 juin pour la reprise de l’entraînement dans le nord de la France : « moi j’accorde beaucoup d’importance la capacité créative des joueurs, des joueurs très riches techniquement, avec du caractère, et intelligents. Le problème c’est de les trouver ». Enfin, ce fut autour de Luis Campos, qui lui est le chef du recrutement des Dogues, de prendre la parole sur son sujet favori.

« Nous avons étudié bien l’effectif antérieur, dans notre rendez-vous nous avons discuté beaucoup pour trouver de meilleures solutions pour le LOSC, c’est le plus important, la saison prochaine le club doit avoir une équipe très compétitive, capable de donner le plaisir aux spectateurs, et que les gens voient que le LOSC peut être un jour, le plus vite possible, un club d’une autre dimension. Nous avons étudié tout l’effectif, nous avons des joueurs pour tous les postes. Tout le monde a passé une phase d’étude et nous savons ce que peut nous offrir le marché », a ainsi développé l’ancien directeur sportif de l’AS Monaco. Une chose est certaine, Lille vient s’ajouter à la longue liste des clubs français (Marseille, PSG, Monaco, Nice) qui vont animer le mercato estival.