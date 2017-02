« Les pigeons voyageurs ». La Provence tacle L’Olympique de Marseille ce lundi matin après sa nouvelle défaite en déplacement, à Nantes (3-2, 25e journée de Ligue 1), ce dimanche soir. Mais si le résultat occupait évidemment les esprits marseillais à l’issue de la rencontre, le cas Lassana Diarra (31 ans) était également dans les têtes. Le milieu de terrain, qui n’a pas voulu aller disputer la rencontre face aux Canaris, aurait décidé de quitter son club. Pourtant, après son entrée en jeu contre Guingamp (2-0, 24e journée de L1), mercredi, on pensait qu’il terminerait la saison avec les pensionnaires de l’Orange Vélodrome.

Il n’en serait rien, l’international tricolore (34 sélections) négociant un possible transfert vers la Chine et le Shandong Luneng Taishan, coaché par l’Allemand Félix Magath. Le marché chinois ferme le 28 février et il semble le mieux placé pour accueillir le natif de Paris, qui doit toujours 10,5 M€ au Lokomotiv Moscou. L’encadrement olympien semble totalement décontenancé par cette situation et l’imminence de son départ. « L’absence de Lassana Diarra ? Vous parlez de ce que vous voulez », a lancé Rudi Garcia en conférence de presse d’après-match à La Beaujoire avant de lancer un message fort.

Le vestiaire dans le flou...

« Moi, je parle de Nantes et des joueurs qui étaient là. L’OM était branché sur courant alternatif, et ça ne suffit pas en L1 pour prendre des points. Mais, de toute façon, personne n’est plus important que le groupe. Et ce soir (dimanche), le groupe a failli en première période et c’était un peu trop tard en deuxième », a-t-il confié, préférant se concentrer sur l’essentiel. Dimitri Payet (29 ans), fraîchement arrivé en provenance de West Ham au terme d’un long bras de fer, a été invité à se positionner sur la question en zone mixte.

« Diarra ? On n’a pas notre mot à dire, je ne sais pas s’il va partir », a-t-il réagi, relayé par La Provence. Le groupe paraît perdu dans cette histoire. Plusieurs joueurs étaient en effet montés au créneau pour défendre le n° 10 olympien suite aux sifflets essuyés la semaine passée contre Guingamp à l’Orange Vélodrome, pensant que la sentinelle, sous contrat jusqu’en juin 2019, resterait. Le capitaine Bafétimbi Gomis en tête. Ils se retrouvent aujourd’hui orphelins. Décidément, Lassana Diarra est insaisissable...