Lassana Diarra vit probablement ses dernières heures du côté de l’OM. Hier soir, L’Equipe annonçait que le joueur avait exprimé ses souhaits de ne plus porter le maillot de son équipe car il ne se sentait pas prêt à jouer après l’accueil pour le moins hostile du public du Vélodrome face à Guingamp.

Convoqué par Rudi Garcia, le milieu de terrain a demandé à son coach de ne plus faire appel à lui pour le moment, mais cela devrait même être définitif. Jacques-Henri Eyraud aurait confirmé à Canal Plus qu’il pourrait ne plus jouer du tout car son contrat devrait être résilié rapidement.