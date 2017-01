Le possible retour de Dimitri Payet (29 ans) à l’Olympique de Marseille a enflammé le mercato, sur la Canebière comme à Londres, où West Ham entend bien ne rien lâcher dans ce dossier. Présent en conférence de presse, le coach olympien Rudi Garcia n’a pas pu échapper aux questions sur le sujet. Néanmoins, le technicien marseillais ne s’est pas trop étendu sur ce cas. « Je me suis déjà exprimé par rapport à ça (sur RTL, il a ouvert la porte au retour du Réunionnais). Ce n’est pas propre à Payet. Les joueurs doivent respecter leurs contrats. Je ne sais pas ce qu’il se passe là-bas. Je sais ce qu’il se passe ici. Il faut y être au quotidien pour comprendre. Je n’en parle pas. Je ne m’occupe que de Monaco », a-t-il lâché avant de poursuivre.

« Que vont me dire mes joueurs s’ils écoutent la conférence de presse et que je ne parle que de joueurs qui ne sont pas chez nous. Les autres joueurs, on en parlera quand ils seront chez nous, que ce soit Lionel Messi, Dimitri Payet ou d’autres. Pas avant », a-t-il assuré. Cette mise au point effectuée, le technicien marseillais a également évoqué la situation de Lassana Diarra (31 ans), sur lequel il ne comptera pas dimanche contre l’AS Monaco (20e journée de Ligue 1). « On verra le 1er février. C’est comme cela que je le vois moi. Lassana est sur le départ. Aucun footballeur ne pourrait être à 100% dans les conditions qui sont les siennes », a-t-il indiqué, évoquant l’amende de 10 M€ que l’international tricolore (34 sélections) doit régler au Lokomotiv Moscou.

Un latéral gauche toujours prioritaire

Garcia s’est montré clair sur ce dossier. « S’il est parti au 1er février, le problème sera résolu. S’il est là, je serais ravi de pouvoir compter sur lui, mais, encore une fois, s’il est à 100%. Aujourd’hui, il ne l’est pas, il ne peut pas l’être », a-t-il affirmé, jouant cartes sur table, alors que l’avenir du milieu de terrain semble toujours bouché malgré des approches et des prises de contact en Turquie, en Italie et en Chine. L’entraîneur des Ciel-et-Blanc a ensuite réaffirmé que sa priorité cet hiver serait de trouver un latéral gauche supplémentaire d’ici le 31.

« Henri Bedimo tenait beaucoup à cette CAN, mais il n’est pas prêt, il faut qu’on le remette à niveau. Mais il ne suffit pas. Voilà pourquoi on cherche un autre latéral gauche. Mais janvier, c’est compliqué. On veut trouver des joueurs qui s’inscrivent dans le projet. Mais si on n’y arrive pas, il y a la possibilité d’accueillir un joueur pour 5 mois, même si ce n’est pas l’idéal. On verra... », a-t-il conclu. Outre Jordan Amavi (21 ans, Aston Villa), peu de pistes ont été annoncées à l’Orange Vélodrome. L’OM trouvera-t-il la perle rare à ce poste ? Parviendra-t-il à finaliser le retour de Dimitri Payet ? Trouvera-t-il un nouveau point de chute pour Lassana Diarra ? Réponse d’ici la fin du mercato.