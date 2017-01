Un départ est toujours d’actualité pour Jesé Rodriguez (23 ans). Pour autant, ce dossier traîne quelque peu en longueur. L’Espagnol dispose de plusieurs options. Las Palmas reste sa priorité. Seulement, d’après As, si le club se veut toujours optimiste, les proches de l’attaquant, eux, considèrent que l’opération sera très compliquée à finaliser, et ce, malgré les efforts que l’intéressé est disposé à consentir. Le FC Valence, lui, hésite. Le Parisien évoque l’arrivée d’un nouveau courtisan sur le dossier : Middlesbrough.

Aitor Karanka, manager de Boro, connaît bien le jeune Ibère pour l’avoir côtoyé lorsqu’il était l’adjoint de José Mourinho au Real Madrid. Il se verrait bien le relancer et ainsi étoffer son secteur offensif, très dépendant d’Alvaro Negredo. En attendant d’en savoir plus sur le futur point de chute de Jesé, le PSG cherche toujours une doublure à Edinson Cavani. Selon les informations de L’Équipe, les Rouge-et-Bleu se sont penchés sur Fernando Llorente (31 ans). Un élément qu’Unai Emery connaît bien pour l’avoir eu sous ses ordres au FC Séville la saison passée.

Llorente évoqué mais...

Auteur d’une saison intéressante en Premier League (17 apparitions, 6 réalisations), l’international espagnol (24 sélections, 7 buts) présente aussi l’avantage d’être éligible pour disputer la Ligue des Champions avec le club de la capitale, qualifié pour les 8es de finale, contre le FC Barcelone. Pour autant, cette piste n’a pas fait l’unanimité du côté du Parc des Princes et a finalement été écartée, comme celle qui menait à Lucas Alario (24 ans, River Plate). Mais l’ancien de l’Athletic Bilbao devrait tout de même animer les prochains jours du mercato.

Selon The Telegraph et l’ensemble de la presse britannique, ce dernier se dirige tout droit vers Chelsea, où il retrouverait son ancien coach à la Juventus Turin, un certain Antonio Conte. Les deux hommes se sont d’ailleurs récemment échangés des amabilités par médias interposés. On évoque un prêt de six mois. Le PSG va donc devoir continuer à chercher pour trouver la perle rare susceptible de venir épauler au mieux Edinson Cavani à la pointe de son attaque.