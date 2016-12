« Nous étions déjà intéressés en début de saison. Nous pensons toujours à lui ». À la mi-octobre, Mahmut Uslu, secrétaire général de Fenerbahçe, affichait clairement l’intérêt de la formation turque pour Hatem Ben Arfa (29 ans) dans les colonnes de Fotomaç. Il n’est donc pas étonnant de voir l’écurie stambouliote revenir à la charge alors que le mercato d’hiver ouvre ses portes dans quelques jours seulement.

Hürriyet expliquait ce lundi que la formation coachée par le Néerlandais Dick Advocaat avait soumis une offre de prêt avec option d’achat au Paris SG pour attirer l’international tricolore (15 sélections, 2 buts) dans ses filets. Une proposition visiblement étudiée avec attention par le club de la capitale, qui ne semble pas retenir outre mesure son n° 21 après une première partie de saison globalement décevante. Mais qu’en est-il pour le principal intéressé ?

Ben Arfa veut rester

À en croire L’Équipe de ce mardi, l’ancien de l’OGC Nice est décidé à rester dans la Ville lumière en janvier. Le quotidien sportif assure que l’attaquant répète à qui veut l’entendre qu’il ne lâchera pas, persuadé de pouvoir trouver sa place au sein de l’effectif parisien voire dans le onze d’Unai Emery. Une confiance en lui assez remarquable au vu des évènements ces six derniers mois. En effet, jamais le natif de Clamart n’a paru en mesure de bousculer la hiérarchie installée dans l’esprit de son coach dans la capitale.

L’arrivée de Julian Draxler (23 ans), acheté pour plus de 40 M€ au VfL Wolfsbourg, va augmenter un peu plus le degré de concurrence au sein de l’attaque francilienne. Sans compter que le directeur du football Patrick Kluivert souhaite toujours trouver une doublure à Edinson Cavani (28 ans)... Alors, Hatem Ben Arfa restera-t-il campé sur sa position tout au long du marché ? On assiste sans doute au début d’un nouveau feuilleton... Fenerbahçe reste à l’affût.