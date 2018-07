« Je pense que le Real Madrid, cela fait rêver tout le monde. Zinedine Zidane ou pas Zinedine Zidane, le maillot blanc (du Real Madrid, Ndlr) est spécial mais le maillot bleu (de Chelsea, Ndlr) me va bien aussi donc ça ne me dérange pas de rester. » Cette semaine, Eden Hazard avait déjà évoqué son avenir. Alors en pleine Coupe du monde 2018 avec la Belgique, le joueur de Chelsea avait donné quelques indices concernant son avenir. Et après avoir remporté la médaille de bronze ce samedi avec les Diables Rouges contre l’Angleterre (2-0), l’ancien Lillois s’est montré encore plus clair.

Auteur d’un très beau Mondial, l’international belge a en effet évoqué son avenir à l’issue de cette rencontre contre les Three Lions. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ailier de 27 ans semble encore plus proche d’un départ de Londres. « Après six merveilleuses années à Chelsea, c’est peut-être le moment de découvrir quelque chose de différent. Certainement après cette Coupe du monde. Je peux décider si je veux rester ou partir, mais Chelsea prendra la décision finale, s’ils veulent me laisser partir », a en effet déclaré le natif de La Louvière comme le rapportent les médias belges. Arrivé du Losc dans le club londonien en 2012, Eden Hazard a en effet quasiment tout gagné avec les Blues : deux Premier League (2015, 2017), une FA Cup (2018), une Coupe de la Ligue (2015) mais également une Ligue Europa (2013). Au final, le seul trophée qui lui manque n’est autre que la Ligue des champions.

Et justement, au sujet de la plus prestigieuse des compétitions européennes, le numéro 10 de Chelsea pourrait la gagner à l’avenir. Alors qu’il semble apprécier le Real Madrid, Eden Hazard a conclu son intervention ce samedi par cette phrase : « vous connaissez ma destination préférée. » En effet, l’histoire entre la Casa Blanca et le joueur belge n’est pas nouvelle. D’ailleurs, les dirigeants madrilènes seraient passés à l’attaque dernièrement pour tenter de s’attacher ses services afin de remplacer Cristiano Ronaldo, parti à la Juventus. Le grand changement semble donc se rapprocher pour Eden Hazard, qui avait également déclaré vouloir attendre la fin du dossier Antonio Conte pour se décider... Du mouvement est donc à prévoir.