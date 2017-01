Le feuilleton Dimitri Payet (29 ans) est désormais terminé ! Après être parti au bras de fer avec West Ham, le Réunionnais a obtenu gain de cause, puisqu’il s’est finalement engagé avec l’Olympique de Marseille pour quatre saisons et demi. Les Hammers ont accepté de se séparer de leur milieu offensif contre un chèque de 30 M€. Malgré tout, ils n’ont pas manqué de tacler l’international tricolore comme il se doit.

Le communiqué officiel annonçant la vente du joueur donne en effet la parole au co-président du club David Sullivan. Et ce dernier ne mâche pas ses mots à l’encontre de son désormais ex-joueur. « Le club voudrait souligner sa sincère déception puisque Dimitri Payet n’a pas montré autant d’ engagement et de respect envers West Ham que le club et les fans lui en ont témoigné, particulièrement lorsqu’il lui a été offert un nouveau contrat lucratif de cinq ans et demi l’année dernière », peut-on lire.

West Ham a cédé mais...

Mais ce n’est pas tout, le patron de la formation londonienne a fait savoir qu’il n’avait accepté de vendre son actif que pour le bien de son vestiaire, sur demande de Slaven Bilic. Car il avait prévu un scénario tout autre. « Je voudrai clarifier le fait que nous n’avons pas le besoin financier de vendre nos meilleurs joueurs et que la décision de laisser Payet partir a été prise en accord avec le manager et dans l’intérêt de l’unité de l’équipe. Pour être honnête, ma direction et moi aurions préféré qu’il reste pour en faire un exemple puisqu’aucun joueur n’est plus grand que le club », a-t-il lâché.

BREAKING : Dimitri Payet has been sold to Olympique de Marseille for a fee of £25m ➡️ https://t.co/TLbpTrE32n#COYI pic.twitter.com/ywkp6Z5ULG — West Ham United (@WestHamUtd) 29 janvier 2017

Le départ de Payet entériné, Sullivan et West Ham se tournent maintenant vers l’avenir. « J’ai confiance dans les qualités des joueurs que nous avons recrutés en janvier, l’équipe sera plus forte à l’issue de ce mercato d’hiver que lorsque ce marché a démarré. Nous voulons maintenant nous appuyer sur notre bonne forme récente avec 5 victoires sur les 7 derniers matches pour continuer à nous concentrer sur notre remontée au classement de Premier League », a-t-il conclu. Dimitri Payet n’est sans doute plus le bienvenu à West Ham...