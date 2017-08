Après avoir enregistré cet été les arrivées de Mohamed Salah (AS Rome) et Andrew Robertson (Hull City), Liverpool ne ferme aucune porte aux départs. Divock Origi (22 ans) pourrait donc quitter les bords de la Mersey alors que le mercato s’achève dans quelques jours. En conférence de presse, Jürgen Klopp s’est exprimé sur la situation de son attaquant belge. Le Liverpool Echo rapporte ce lundi les propos révélateurs du coach allemand.

« Origi partirait en prêt ? Nous verrons. Si des joueurs arrivent, je pense qu’il est naturel de penser à des départs. Je ne suis pas encore sûr, mes dirigeants et moi verrons », a fait savoir le technicien. Si les Reds ne sont pas encore sûrs de la marche à suivre dans ce dossier, le clan du Diable Rouge (22 sélections, 3 buts), lui, semble avoir déjà pris sa décision. Interrogé par La Dernière Heure, le père de l’ancien Lillois Mike Origi s’est montré assez clair.

La L1 tente de le faire revenir

« Divock doit quitter Liverpool pour avoir du temps de jeu », a-t-il assuré. Il faut dire que son fils, barré en attaque par Sadio Mané, Roberto Firmino, Mohamed Salah, Dominic Solanke et Daniel Sturridge entre autres, n’a joué que 10 minutes contre Watford (3-3) depuis le début de la saison... Une situation sur laquelle se penchent plusieurs intéressés. « On n’a pas été contacté par Anderlecht. (...) Tottenham est une possibilité, mais il y a aussi de l’intérêt de France et d’Allemagne », a dévoilé son paternel, qui pense sans doute au Mondial 2018 en Russie.

La Ligue 1 pense donc à faire revenir l’ex-Dogue, sous contrat avec l’écurie d’Anfield jusqu’en juin 2019. Samedi, le Telegraph annonçait que l’Olympique de Marseille était sur les rangs. Les Phocéens sont en effet toujours désespérément à la recherche d’un attaquant pour épauler Valère Germain, bien seul depuis le début de la saison dans le secteur offensif olympien. Divock Origi, sans doute disponible en prêt, sera-t-il finalement l’heureux élu ? Réponse dans les prochains jours.