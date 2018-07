La Juventus a signé le plus gros coup de l’été en s’offrant Cristiano Ronaldo (33 ans) pour 100 M€. Le Lusitanien, qui quitte le Real Madrid après 9 saisons dorées, a paraphé un contrat de 4 ans avec la Vieille Dame, pour un salaire avoisinant les 30 M€ par an. Après avoir passé sa visite médicale et vécu son premier bain de foule ce lundi matin, l’attaquant portugais, attendu par toute la Serie A, a rencontré Massimiliano Allegri et ses nouveaux partenaires au centre d’entraînement avant d’avoir les honneurs d’une présentation face à la presse du côté de l’Allianz Stadium. L’occasion pour lui de revenir sur ce transfert surprenant. « Ce n’était pas une décision facile. La Juventus est l’une des meilleures équipes du monde pour moi. J’ai pris la décision il y a quelques temps. C’est un club dans lequel j’aurais déjà pu jouer, c’était une décision facile vu l’importance du club, c’est le meilleur club italien, ce n’est pas pour rien qu’il a gagné les sept derniers titres en Italie, il y a un grand entraîneur, un grand président. C’était une décision facile. (...) Les joueurs de mon âge, sans leur manquer de respect, vont plutôt au Qatar ou en Chine. Je remercie la Juve de m’avoir donné cette opportunité », a-t-il lâché.

CR7 s’est dit impatient de découvrir la Serie A et d’aider les Turinois à aller au bout en Ligue des Champions. « J’aime les défis, c’est un championnat difficile, très tactique, mais j’aime tenter de nouvelles choses. Rien n’a été facile dans ma carrière. Je veux travailler pour que tout se passe bien. Je suis très confiant, en mes qualités, mes partenaires, en la Juventus. Je donnerai mon maximum. Je sais que ce sera difficile, mais je suis prêt. Je sais que la Ligue des Champions est une compétition que toutes les équipes veulent remporter. Nous allons lutter pour tous les titres en jeu, la Serie A, la Coppa et la C1. Nous devons être tranquilles. La Champions est très compliquée à remporter. La Juventus était très proche ces dernières années, j’espère lui porter chance. Mais il faut laisser les choses se passer de manière naturelle », a-t-il expliqué, assurant qu’il était motivé à l’idée de briller dans la Botte.

« Je ne suis pas venu en vacances, je veux écrire l’histoire avec ce club »

« Merci au club et au président d’avoir pensé à moi. Je me sens très bien émotionnellement et physiquement. Ce transfert me rend fier. Cette nouvelle étape me donne une grosse motivation. Ce choix me rend heureux et me prouve que je suis différent des autres. Je suis très ému de l’accueil du club. (...) Je veux triompher avec la Juventus, je ne suis pas venu en vacances, je veux écrire l’histoire avec ce club, je veux surprendre tout le monde encore une fois, je suis sûr. (...) La Juventus m’a donné une excellente opportunité, pour avoir valorisé ma manière de jouer au football et ma personnalité. Je veux rendre cela sur le terrain. C’est un pas en avant, je pense que l’équipe est faite pour gagner. C’est un pas en avant dans ma carrière. Je suis très honoré que la Juve ait pensé à moi. Je veux conquérir des trophées et amener la Juve à des niveaux encore plus élevés », a-t-il glissé, sûr de sa force et de son choix, avant d’insister.

« C’est un défi très intéressant dans ma vie. Je veux être un exemple sur et en dehors du terrain. Tout donner à l’entraînement, aider les jeunes. Je resterai le même, je ne changerai rien. J’ai signé pour 4 ans, j’espère donner beaucoup de joie aux supporters et aider l’équipe à grandir pour obtenir le plus de trophées possibles. (...) Je me sens très bien, c’est un nouveau défi, très difficile, car jouer en Italie n’est pas facile, je serai prêt, nous serons tous prêts. L’âge ne compte pas, je me sens motivé, électrisé. Je veux tout donner et essayer de gagner un maximum », a-t-il assuré, expliquant que l’offre de la Juve est la seule qu’il a reçu cet été et rendant hommage aux tifosi l’ayant accueilli ce lundi. « Être reçu de cette façon, c’est beau, c’est spécial. Je les remercie de la manière dont ils m’ont accueillis, à l’aéroport, au centre d’entraînement et au stade », a-t-il conclu, espérant désormais vivre de nouvelles ovations de son nouveau public comme ce fut le cas en quart de finale aller de Ligue des Champions lors de son fantastique retourné. L’ère CR7 à la Juve est lancée !