Supercopa

Polémique Mbappé : Xabi Alonso avait demandé aux joueurs de faire la haie d’honneur

Xabi Alonso et Kylian Mbappé, à l'entraînement @Maxppp

Cette fois, c’est bel et bien terminé pour Xabi Alonso. Au lendemain de la défaite face au FC Barcelone en finale de la Supercoupe d’Espagne, le coach du Real Madrid a été limogé et remplacé par Alvaro Arbeloa. Et pour certains, le désormais ex-coach des Merengues a peut-être décidé qu’il était temps de partir après la fameuse scène d’hier. Les images de Kylian Mbappé indiquant à ses coéquipiers de ne pas aller faire la haie d’honneur au FC Barcelone font polémique, et suscitent de vives critiques contre l’attaquant tricolore.

-1899-
La autoridad de Xabi Alonso está por los suelos: pidió a sus jugadores que hicieran el pasillo al Barça, pero Kylian Mbappé se negó y pidió a sus compañeros que no lo hicieran. Todos los jugadores hicieron caso al francés y no a su entrenador. Gravísimo.
Et les dernières révélations à ce sujet vont rajouter de l’huile sur le feu. Sur des vidéos publiées sur les réseaux sociaux, on voit ainsi que Xabi Alonso ordonne à ses joueurs de rester pour faire la haie d’honneur aux Catalans. Mais dans le même temps, on voit Kylian Mbappé faire signe à ses partenaires de partir, et ces derniers s’exécutent… Des images qui en disent long sur les jeux de pouvoir qui existent dans le vestiaire du Real Madrid actuellement et qui ont peut-être convaincu Alonso de jeter l’éponge.

