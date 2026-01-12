Real Madrid : Kylian Mbappé se fait fracasser en Espagne !

Qui sont les coupables de la défaite du Real Madrid contre le FC Barcelone ? Chacun aura son avis, mais ce qui est sûr, c’est que cette fois, Kylian Mbappé ne peut être tenu pour responsable. Entré en jeu à un quart d’heure de la fin, diminué physiquement, l’international tricolore a été assez intéressant et à l’origine de situations dangereuses sur la toute fin de match, ne pouvant cependant pas éviter la défaite des siens, qui auront globalement été bien inférieurs à la bande de Raphinha.

Si l’ancien joueur du PSG se fait critiquer ce lundi matin de l’autre côté des Pyrénées, ce n’est pas à cause de sa prestation mais de ce qui s’est passé lors de la célébration du titre du Barça avec une séquence assez polémique. Les caméras de Movistar ont ainsi pu capter le moment où le numéro 10 de la Casa Blanca, logiquement frustré, demandait à ses coéquipiers de ne pas aller faire la haie d’honneur habituelle aux joueurs du Barça. Et ce alors que certains Madrilènes se positionnaient déjà pour rendre hommage aux Barcelonais, qui eux avaient fait une première haie d’honneur quand le Real Madrid est allé chercher sa médaille d’argent.

Un geste qui n’est pas passé inaperçu

Selon le journaliste Alfredo Martinez, le Real Madrid a tenté de justifier le geste de son joueur en expliquant que c’est la Fédération qui a demandé aux Merengues de ne pas être dans le champ de vision pour la célébration catalane, mais personne ne semble vraiment croire à cette version. Les réactions sont logiquement assez dures avec le Français, à commencer par les réseaux sociaux, où de nombreux utilisateurs barcelonais ont affiché leur agacement, mais en ont aussi profité pour se moquer. « Un geste de mauvais perdant de Mbappé », explique de son côté la télévision publique catalane TV3.

« Les joueurs culés ont fait la haie d’honneur en hommage au vice-champion, mais derrière, on a vu comment l’attaquant français incitait jusqu’à trois fois ses partenaires à ne pas applaudir et à se retirer lors de la remise des prix », explique de son côté Mundo Deportivo, qui évoque aussi « un geste de mauvais perdant », mais précise que « certains coéquipiers de Mbappé ont suivi sa recommandation tout sauf fair-play, mais d’autres ont eu un peu de respect pour leur adversaire ». Certains fans du Real Madrid ont tout de même affiché leur joie de ne pas voir leur vedette céder à ce rituel souvent considéré comme humiliant…