OM : Cengiz Ünder, les dessous d’un retour au premier plan

L’été dernier, Cengiz Ünder n’avait pas franchement pu se reposer. Il sortait d’une belle saison, probablement celle où il a été le plus régulier depuis son arrivée dans le top 5 européen. Mais, Igor Tudor est arrivé, les ailiers n’existaient plus dans son système et il s’était même un peu écharpé lors d’un match de préparation contre Norwich à Fos-sur-Mer. En fin de mercato, l’Olympique de Marseille a même essayé de le refourguer à l’Atalanta dans le deal pour Malinovskyi, en vain.

Conséquence des choses, avec le repositionnement de Mattéo Guendouzi en numéro dix et le retour d’Amine Harit, le Turc a été un peu écarté. « j’ai eu quelques soucis au début pour m’habituer à ce qu’on me demandait. Je me sens très bien. Par rapport à l’année dernière, je cours plus, je travaille plus. Je suis satisfait de ma performance et je veux aller plus haut », a-t-il expliqué, avant de poursuivre.

« Le début a été dur, j’ai dû m’adapter à ce qu’on me demandait. Sur le plan physique, j’ai souffert. J’ai beaucoup travaillé. Je pense qu’aujourd’hui j’ai atteint un niveau qui fait que je suis présent dans l’équipe régulièrement. Je sais ce que le coach attend de moi, je sais ce qu’il veut, ce qu’il attend de nous. Nos rapports sont bons. Je pense qu’il est satisfait de mes performances. Personnellement, je me sens très bien, j’ai beaucoup progressé, je pense être un nouveau Cengiz, pour moi la vie se poursuit à Marseille de façon satisfaisante », a-t-il poursuit sur le sujet.

« la concurrence ne m’inquiète pas »

Un nouveau Ünder ? C’est sûr. L’ancien n’aurait jamais récolté les applaudissements de son coach pour son implication défensive en fin de match contre Montpellier. Il est prépondérant dans le jeu de l’OM, décisif et redevenu imprévisible, on témoigne son débordement sur le but de Jordan Veretout contre Troyes ce mercredi soir.

Mais un nouvel élément pourrait bien briser son élan : l’arrivée de Ruslan Malinovskyi et probablement celui d’un autre numéro dix pour compenser la blessure d’Amine Harit : « la concurrence ne m’inquiète pas. Quand je jouais à la Roma, il y avait des joueurs de talents. Il y avait une concurrence au niveau des attaquants. Personnellement cela ne me fait pas peur, au contraire, jouer avec des joueurs performants, je me régale. J’essaye d’apprendre ce qu’ils font de mieux que moi. Honnêtement, je ne me sens pas du tout inquiet par l’éventualité d’arrivée d’autres joueurs. Ce qui m’intéresse est ma performance. Je me sens mieux que l’année dernière. Je suis plus travailleur, j’ai fait des progrès. La concurrence ne me fait pas peur ». Ce Ünder-là reste une arme très importante pour la fin de saison.