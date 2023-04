PL : Newcastle atomise et distance Tottenham, West Ham se donne de l’air à Bournemouth

La suite après cette publicité

Newcastle était en mission ce dimanche et l’objectif était clairement d’abattre l’ennemi. Chose qui a été faite de manière remarquable puisque les Magpies ont étrillé Tottenham (6-1, 32e journée de Premier League) dans un St James’ Park en fusion. La bande d’Eddie Howe a tout simplement inscrit ses cinq buts en l’espace de 20 minutes, par l’intermédiaire de Murphy (2e, 9e), Isak (19e, 21e) et Joelinton (6e), au cœur d’une première période historique qui a semblé hors du temps. Les Spurs, qui ont vu Lloris sortir à la mi-temps, ont stoppé l’hémorragie en seconde période et sauvé l’honneur grâce à Kane (49e), même si Wilson a parachevé la balade dominicale des siens (67e).

Ce succès retentissant est surtout très important dans la course au Top 4 et donc à la Ligue des Champions. Newcastle, qui compte un match en moins, remonte provisoirement sur le podium (grâce à une meilleure différence de buts que Manchester United) et repousse Tottenham (5e) à 6 points. À noter que dans l’autre rencontre de 15h en Premier League, West Ham a bonifié sa petite remontada face au leader Arsenal en allant s’offrir un festival à Bournemouth (4-0), concurrent direct pour le maintien. Voilà les Hammers de Paqueta, buteur, devant les Cherries au classement et avec 6 longueurs d’avance sur Leicester, premier relégable.

