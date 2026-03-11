Ligue Europa : pourquoi le LOSC doit croire à une qualification face à Aston Villa ?

Ce jeudi soir, le LOSC a rendez-vous avec l’Europe : un match où il faudra sortir le costume des grandes occasions. Lille reçoit Aston Villa pour le match aller des huitièmes de finale de la Ligue Europa. Sur le papier, les Dogues semblent être les outsiders face à une équipe anglaise expérimentée sur la scène européenne. Pourtant, derrière les statistiques et les classements, tout est réuni pour que Lille y croit vraiment. Aston Villa, après un début de saison fulgurant en Premier League, traverse actuellement une période compliquée avec quatre matchs consécutifs sans victoire toutes compétitions confondues et peine à retrouver sa régularité. De son côté, le LOSC, en meilleure forme ces dernières semaines, peut profiter de ce passage à vide pour renverser la situation et conserver toutes ses chances de qualification.

Après une série exceptionnelle de 12 victoires consécutives entre le 6 novembre et le 27 décembre dernier, période au cours de laquelle Aston Villa avait notamment battu Manchester United ou encore Chelsea, le club anglais a depuis perdu sa régularité. La défaite (4-1) concédée sur le terrain d’Arsenal en Premier League a marqué le début d’une période compliquée pour l’équipe d’Unai Emery. Les Villans n’ont pas réussi à retrouver leur stabilité : élimination du quatrième tour de la FA Cup face à Newcastle (1-3), marquée par l’expulsion de Bizot à la pause, puis en championnat, un match nul laborieux contre Leeds (1-1), suivi de deux revers consécutifs contre le bon dernier Wolverhampton et d’une lourde défaite contre Chelsea (4-1), désormais dirigé par Liam Rosenior.

Le doute s’installe pour Aston Villa

Dans ce contexte, Unai Emery a donc déjà abandonné ses chances de remporter la Premier League. « Certains supporters, peut-être même moi, rêvions de gagner la Premier League. Aujourd’hui, notre objectif est de sécuriser une place dans le top 5 et la Ligue des Champions », a-t-il déclaré après la défaite de son équipe contre la lanterne rouge Wolverhampton (2-0) en championnat. Pire encore, le capitaine, Ezri Konsa, s’est attiré les foudres de ses propres supporters. Au coup de sifflet final à Molineux, le défenseur de 28 ans a exprimé sa frustration en direction des fans venus encourager les Villans. La tension a été telle que ses coéquipiers et plusieurs membres du staff ont dû intervenir pour le calmer, rapporte le Daily Mail. Très agacé, Konsa a multiplié gestes et échanges vifs avec les tribunes, une scène électrique largement relayée sur les réseaux sociaux.

Une légende de Premier League a même tiré la sonnette d’alarme. En effet, Gary Neville s’est prononcé sur la course à l’Europe et s’inquiète particulièrement pour Aston Villa. L’ancien défenseur de Manchester United estime que l’équipe d’Unai Emery, malgré sa quatrième place actuelle, pourrait être vulnérable dans la lutte pour les cinq premières places. Selon lui, les blessures au milieu de terrain ont affaibli les Villans et la charge de travail entre la PL et la Ligue Europa pourrait peser sur leurs performances. « Les blessures qu’ils ont subies au milieu de terrain les ont un peu handicapés. Unai Emery a perdu des joueurs importants », a souligné Neville.

Pour l’ancien international anglais, le classement final semble déjà se dessiner : Manchester United devrait terminer troisième et se qualifier, Liverpool quatrième et Chelsea cinquième. Quant à Aston Villa, Neville reste très prudent : « les blessures seront un facteur important, les autres compétitions seront un facteur important, mais pour le moment, ils sont en danger, ils sont vulnérables en ce qui concerne les places en Ligue des Champions. » Les Villans devront relever plusieurs défis cruciaux dans les semaines à venir, à commencer donc par ce choc de C3 contre le LOSC. À noter que la perte de Boubacar Kamara a également tout changé, lui qui est gravement touché au genou…

Tandis que Lille et Giroud vont mieux

Si la mauvaise passe d’Aston Villa peut rassurer les Dogues, le LOSC affiche de son côté un regain de forme très encourageant. Actuellement sixième de Ligue 1, Lille restait sur trois succès consécutifs toutes compétitions confondues avant son match nul contre Lorient dimanche (1-1), dont une victoire convaincante face à l’Étoile Rouge (0-2), portée par un Olivier Giroud en bien meilleure forme. L’attaquant, qui connaît parfaitement la Premier League, compte cette saison 9 buts et une passe décisive, inscrivant deux réalisations lors de ses deux derniers matchs en tant que titulaire. Cette performance est la preuve que l’équipe lilloise retrouve peu à peu son efficacité offensive. Ce match face à l’Étoile Rouge doit rester dans les mémoires comme un exemple de ce dont le LOSC est capable sur la scène européenne.

« Je pense qu’on peut parler d’exploit, parce que Lille ne s’était jamais qualifié en Coupe d’Europe après avoir perdu l’aller à domicile. Et l’Étoile Rouge était invaincue depuis deux mois. Certains avaient dit qu’on était la honte du football français après l’aller. J’espère qu’ils vont rectifier cela. Mais en tout cas, on est fiers », avait déclaré l’ancien coach de l’OL après la qualification. Si le LOSC va mieux c’est souvent lorsque Giroud est décisif, Génésio avait d’ailleurs déclaré à son propos en conférence de presse : « il a retrouvé de la fraîcheur. Il en avait besoin, il avait beaucoup enchaîné. Dans des matches comme ça, l’expérience est tellement importante. On a retrouvé un visage plus conforme à ce qu’on avait pu montrer dans la première partie de saison. » En clair, même si sur le papier Lille ne part pas favori, tous les éléments semblent réunis pour que les Dogues puissent croire en leurs chances et poursuivre leur route en Ligue Europa.