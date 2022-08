PSG : la soirée de la réconciliation pour le duo Neymar-Mbappé

La suite après cette publicité

Avec le Paris Saint-Germain, les journées de Ligue 1 se suivent et se ressemblent. Ou presque... Toujours aussi éblouissant sur le plan comptable avec trois larges succès en autant de rencontres, le PSG caracole en tête du championnat de France. Forts de neuf points et d'une différence de buts étourdissante (+14), les hommes de Christophe Galtier réalisent un début de saison parfait. Pourtant, la semaine passée, l’épisode houleux survenu entre Neymar et Mbappé contre Montpellier n'avait pas manqué de créer la polémique. Un désaccord concernant le deuxième penalty obtenu par le club de la capitale et tiré par le Brésilien suffisait alors à enflammer l'actualité parisienne.

L'après-penaltygate pour Neymar et Mbappé !

Mbappé frustré par le leadership de Neymar ? Le malaise n'avait cessé de prendre de l’ampleur au fil des jours, obligeant le technicien français à calmer le jeu en milieu de semaine. «La hiérarchie est évolutive en fonction de qui est sur le terrain. Kylian tireur numéro un sur ce match contre Montpellier. Neymar tireur numéro deux sur celui-là. Interprétation sur le deuxième penalty. Il ne s'est rien passé sur ce penalty, il y a eu une discussion et Neymar se sentait bien. Il peut y avoir Messi et Ramos aussi comme tireur. Il y a la préparation du match et ce qui est décidé doit être respecté. Après il y a la situation du match et c'est aux joueurs d'être intelligents en fonction de la situation de faire un cadeau à un partenaire ou de s'effacer pour lui donner de la confiance».

Interrogé, à nouveau, sur ce penaltygate, Galtier confirmait alors, juste avant le début de la rencontre, que Kylian Mbappé serait bien le tireur numéro un face au LOSC ce dimanche. «Les tireurs de penalties ? S’il y en a deux tant mieux ! S’il y en a un c’est déjà bien. Kylian tire. Par principe, je définis toujours un deuxième qui est évidemment Neymar. Après vous pouvez avoir des situations comme la semaine dernière, il faut être intelligent. J’ai vu ce que Benzema a fait hier avec Hazard, il faut savoir en premier si les uns et les autres se sentent, mais Kylian est le numéro 1 et en cas de défection, Neymar est le second». Un message clair et aucune nouvelle polémique, bien au contraire. Loin du climat délétère aperçu contre Montpellier, le PSG, porté par ses stars, a ainsi affiché un visage bien plus collectif.

Une complicité déconcertante...

Irréprochable dans les intentions, le club de la capitale s'est ainsi régalé, régalant au passage les supporters présents au stade Pierre Mauroy. De la maîtrise du tempo à l’équilibre défensif en passant par les variations dans le jeu offensif, toutes les planètes semblaient alignées et la formation nordiste en a, logiquement, payé les frais. Défaits 7 buts à 1 malgré une prestation collective plus que cohérente, les Lillois ont, en effet, vécu un véritable cauchemar face à l'armada parisienne et son 3-4-2-1 déjà très bien huilé. Et que dire des performances combinées de Neymar Jr et Kylian Mbappé, bien accompagnés par Leo Messi, tout aussi étincelant. Dans cette optique, les premières secondes de la rencontre ont d'ailleurs donné la tonalité.

Lancé par Messi après moins de dix secondes de jeu, Mbappé ouvrait le score et allait célébrer comme rarement avec... Neymar et le reste de ses coéquipiers. Déterminés et prêts à éteindre le début de polémique, le champion du monde 2018 et le Brésilien - que l’on disait fâchés pour le restant de la saison - n’ont d'ailleurs pas arrêté de se chercher tout au long du match (7e, 17e, 22e, 25e, 52e, 66e). Complices, dans le jeu, mais aussi dans les regards et le body language, les deux stars parisiennes ont ainsi laissé de côté leurs différends, à l'image de ce petit clin d'œil, accompagné d’un très large sourire de Neymar vers Mbappé lorsque le Brésilien ne parvenait pas à conclure l'offrande de l'international français, auteur d'une sublime passe cachée (8e). Un état d'esprit irréprochable où chacun cherchait la meilleure solution, sans prendre le dessus, sans râler, sans en faire trop. Un jeu simple, un esprit apaisé et un constat sans appel.

D'un côté Mbappé s'offrait un triplé retentissant, marqué par ce double une-deux géant avec Ney sur le deuxième. De l'autre, l'ancien joueur du FC Barcelone fêtait deux réalisations et deux passes décisives. Ensemble, le PSG exultait. Impliqué défensivement, le duo Neymar-Mbappé, bien aidé par la performance majuscule de Leo Messi sur le front de l'attaque, permettait également au PSG de récupérer des ballons très haut face à une équipe lilloise loin d'être aussi ridicule que le score pourrait le laisser penser. «Ce système nous donne des atouts, mais des inconvénients aussi. C'est à mes collègues de les trouver. C'est important qu'un des trois donne l'équilibre. On travaille pour que tout le monde face ses efforts», reconnaissait d'ailleurs, en ce sens, Galtier au micro de Prime Video. Une chose est sûre, face au LOSC, le PSG a mis tous les ingrédients nécessaires. Du génie, du talent, de la détermination, de la joie, de la cohésion. Il ne manquait finalement qu'un penalty...