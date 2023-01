OL : Toko Ekambi et Faivre absents du groupe convoqué pour affronter Chambéry

La suite après cette publicité

Ça sent le départ. Alors que l’Olympique Lyonnais ira défier Chambéry (N3) ce samedi, à 15h30, pour le compte des 16es de finale de la Coupe de France, Karl Toko Ekambi et Romain Faivre ne font pas partie du groupe convoqué par Laurent Blanc. Les deux éléments offensifs veulent quitter les Gones, comme le coach lyonnais l’a fait savoir ce vendredi, en conférence de presse.

L’international camerounais, comme nous vous le révélions un peu plus tôt ce vendredi, dispose d’une offre officielle d’Al Shabab (Arabie saoudite), sous forme de prêt avec option d’achat. À noter que Malo Gusto et Castello Lukeba sont eux restés en soins et ne participeront pas à ce match face aux amateurs. Alexandre Lacazette, Dejan Lovren ou encore Jerome Boateng sont eux bien présents.

