FC Barcelone : le message d'Ousmane Dembélé à Lionel Messi

Sergio Busquets, Ansu Fati, Gérard Piqué, Antoine Griezmann, Marc-André ter-Stegen... nombreux sont les désormais ex-coéquipiers de Lionel Messi à avoir réagi ces dernières heures au départ de La Pulga du FC Barcelone, sur les réseaux sociaux. Un nouveau message publié par Ousmane Dembélé devrait aller droit au cœur de l'international argentin, légende vivante du côté du Camp Nou ayant évolué pendant quatre saisons avec le champion du monde 2018.

«Leo, c'était un privilège d'avoir joué avec une légende comme toi. Je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi et pour ton soutien dans les bons comme dans les mauvais moments. Personne n'oubliera ce que tu as fait pour Barcelone et pour les amateurs de football. Je te souhaite à toi et ta famille tout le meilleur. Merci Léo», a ainsi écrit Ousmane Dembélé sur son compte Instagram, le tout accompagné d'un cœur, comme pour illustrer tout l'amour que porte le Français à Messi.