LdC : Bernardo Silva donne la recette pour le retour

Bernardo Silva a livré sa recette pour réussir la demi-finale retour de Ligue des Champions contre le Paris SG dans une semaine après le succès acquis au Parc des Princes ce mercredi (1-2).

«On sait que si on défend pendant 90 minutes, on sera éliminé. On ne peut pas défendre pendant 90 minutes. On doit jouer, attaquer, mettre la pression, avoir le ballon, essayer de marquer. Si on lui donne de l'espace et du temps pour réfléchir, cette équipe de Paris est toujours très dangereuse», a lâché le gaucher de Manchester City au micro de TNT Sports Brasil.