L2 : Bordeaux s’offre Bastia et fait une très belle opération

Ce samedi à 15h, Bordeaux recevait Bastia pour une rencontre très importante dans le haut de tableau entre deux équipes qui jouent la montée. Les Bastiais, 5es, pouvaient monter sur le podium en cas de victoire alors que les Girondins devaient gagner pour conserver la 2e place et mettre la pression sur les concurrents directs que sont Metz et Sochaux.

Et dans ce match, à domicile devant 30 000 spectateurs, les hommes de David Guion ont fait le job. Josh Maja avait ouvert le score sur penalty en première période. Son 13e but de la saison. Et au retour des vestiaires, c’est le Brésilien Fransergio qui faisait le break pour son deuxième but en deux matches cette semaine. Le score ne bougera plus malgré une fin de match tendue et deux cartons rouges. Bordeaux fait la très bonne opération du jour puisqu’il revient à 4 points du leader Le Havre et devance de 5 points Metz (et 7 Sochaux) en attendant les autres matches du jour.

