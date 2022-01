Nicolas Usaï débarque à Nîmes

Suite à la mise à pied de Pascal Plancque, le Nîmes Olympiques se cherchait un nouveau coach. Finalement, c'est l'ancien technicien de Châteauroux, Nicolas Usaï qui a pris les rênes de l'équipe gardoise. Il devra redresser une équipe désormais douzième de Ligue 2.

La suite après cette publicité

«Après avoir entraîné l’Athlético Marseille, Sedan et Châteauroux, Nicolas Usaï prendra les rênes de l’équipe première du Nîmes Olympique dès le mercredi 5 janvier. Âgé de 47 ans et natif de Marseille, Nicolas Usaï a su convaincre la direction avec des valeurs de travail et une grinta inscrite dans l’ADN du Club. Une conférence de presse de présentation aura lieu demain et il sera sur le banc du club Gardois dès le déplacement à Dijon» ont annoncé les Crocos dans un communiqué.