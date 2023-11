JT Foot Mercato : le Real Madrid prépare une grande révolution

Le Real Madrid sur tous les fronts

La Casa Blanca souhaite se renforcer lors du mercato estival. Sans surprise, les Madrilènes vont revenir à la charge pour enrôler Kylian Mbappé. Lors de la cérémonie du Ballon d’Or, un journaliste de la célèbre émission espagnole El Chiringuito, a lancé au Français : «l’année prochaine à Madrid ou non ?» Mbappé a alors lâché un grand sourire. Il n’en fallait pas plus pour enflammer la presse espagnole. Pour rappel, Kylian Mbappé sera libre de tout contrat lors du prochain mercato estival s’il ne prolonge pas son bail avec le Paris Saint Germain. Mais le Français n’est pas le seul à faire de l’œil à Florentino Pérez. De nombreux plans B ont déjà été évoqués comme Julián Álvarez ou Lautaro Martínez, des profils de pur 9 capable de prendre le relais de Karim Benzema. Mais le président du Real Madrid a finalement un autre plan et il s’agit d’un certain Erling Haaland. Dans son émission El Chiringuito de Jugones, le présentateur Josep Pedrerol a lâché une petite bombe. Il a ainsi fait savoir que l’objectif du président madrilène est de recruter Kylian Mbappé et Erling Haaland en 2024. Le journaliste, proche de la direction madrilène, n’a ainsi aucun doute sur les intentions du président merengue et affirme que le Real va bien essayer de s’offrir les deux joueurs. Mais cela s’annonce logiquement plus compliqué pour Haaland. Il y a cette fameuse clause libératoire de 200 M€ qui s’active en 2024, mais c’est un montant qui reste très conséquent pour les Merengues, qui ont plutôt été prudents et mesurés ces dernières années. Tout comme on imagine que Manchester City n’aura aucune intention de le lâcher. Autre recrue que le Real Madrid souhaite s’offrir : Kepa Arrizabalaga. Et à en croire les informations publiées par The Sun hier, le Real Madrid souhaite le conserver dans ses rangs. Prêté pour une saison par Chelsea à la suite de la grave blessure de Thibaut Courtois, l’Espagnol, qui était à deux doigts de signer au Bayern Munich, a convaincu la Casa Blanca. En effet, le média anglais explique que les Merengues veulent obtenir le transfert définitif du portier espagnol. Le tabloïd britannique parle d’une offre d’environ 20 M€ pour le portier acheté près de 80 M€ à Bilbao par Chelsea en 2018. Le joueur, lui, est prêt à continuer à Madrid où il assure l’intérim pendant l’absence de Courtois. Il veut rester au pays pour concurrencer le Belge à son retour. Mais les Madrilènes ne souhaitent pas s’arrêter là puisque Alphonso Davies est également dans les petits papiers du club de la capitale espagnole. D’après Relevo, le latéral gauche, sous contrat avec le Bayern Munich jusqu’en 2025, a déjà refusé plusieurs offres de prolongation de contrat du club bavarois. Le Real souhaite saisir cette occasion afin de l’obtenir à prix réduit cet été ou encore libre à l’été 2025. Les Madrilènes pensent déjà à demain.

Une porte se ferme pour Sergio Ramos

En Espagne, Sergio Ramos a choisi de revenir dans son club de cœur cet été, le Séville FC, plutôt que de s’exiler en Saudi Pro League ou en MLS comme bon nombre de ses camarades. De retour en Andalousie, l’ancien défenseur du Real Madrid et du PSG s’impose et reprend ses marques. À tel point qu’il espère plus que jamais convaincre Luis de la Fuente de le rappeler en sélection nationale à l’approche de l’Euro 2024. «Tout le monde sait que j’aimerais revenir. Mais ça ne dépend pas de moi. Moi, j’ai toujours espoir. C’est quelque chose à laquelle je pense, mais ce sont d’autres gens qui doivent décider. Moi je donne tout pour mon équipe, Séville, pour prouver mon niveau. Peu à peu, je me sens de mieux en mieux, je prends du temps de jeu et je retrouve ma meilleure forme.» Mais d’après le journal espagnol Marca, il est très peu probable que Ramos célèbre sa 181e cape. Le quotidien affirme que le patron de la Roja pense davantage à consolider la paire Laporte-Le Normand qu’à faire revenir Ramos.

Blessé, Neymar s’offre un scandale…

Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur et du ménisque du genou gauche le 17 octobre dernier avec le Brésil à l’occasion du choc face à l’Uruguay pour les éliminatoires du Mondial 2026, Neymar ne rejouera pas avant plusieurs mois. Selon Globoesporte, le Brésilien doit être opéré demain à Belo Horizonte. Des rumeurs indiquaient qu’il souhaitait, ainsi que son club Al-Hilal, se faire opérer en France, le numéro 10 de la Seleção a finalement choisi de rester au pays et de confier l’opération à Rodrigo Lasmar, le médecin de la sélection auriverde. Reste à connaître la décision du club saoudien. En attendant de savoir si un terrain d’entente sera trouvé, Globoesporte annonce que le délai de récupération prévu est de dix mois ! On ne reverrait donc pas Neymar sur les terrains avant septembre 2024. Mais le Brésilien est encore au cœur d’un nouveau scandale. L’ancien du PSG ne s’est pas vraiment reposé ces derniers jours comme les médecins lui ont recommandé de le faire. Il a même fait tout le contraire si on se fie aux informations publiées au Brésil. Ney a organisé une fête durant deux jours dans son manoir de Rio de Janeiro. Selon les personnes présentes sur place, le joueur de 31 ans était en très bonne condition physique lorsqu’il se déhanchait sur la piste de danse. «Jambe cassée sur le terrain, sur la piste de danse il danse comme un fou», aurait même déclaré un des convives…