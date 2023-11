Liverpool : le terrible cri du cœur de Luis Diaz pour son père kidnappé

Entré en jeu dans les derniers instants et buteur lors du match nul (1-1) concédé par Liverpool face à Luton, Luis Diaz (26 ans) a vécu une parenthèse enchantée, lui qui est toujours sans nouvelle de son père, kidnappé le 28 octobre dernier. Par le biais d’une communication officielle, l’attaquant colombien a d’ailleurs supplié les auteurs de cet enlèvement de libérer son père au plus vite. Un cri du cœur aussi émouvant que glaçant.

La suite après cette publicité

«Ce n’est pas le joueur qui parle. Aujourd’hui, c’est Lucho Díaz, le fils de Luís Manuel Díaz. Mane, mon père, travailleur acharné, pilier de la famille… Il est maintenant kidnappé. Je demande à l’ELN de libérer mon père dès que possible. Je demande aussi aux associations internationales d’y travailler pour garantir sa liberté. Chaque seconde, chaque minute, nous sommes plus inquiets. Nous n’avons pas de mots pour décrire les sentiments terribles de notre famille, et ce sera la même chose tant qu’il ne sera pas de retour à la maison. Je vous supplie de libérer mon père tout de suite, en respectant son intégrité. Je tiens à remercier tous les Colombiens et la communauté internationale pour leur soutien», assurait l’intéressé quelques minutes après la rencontre.