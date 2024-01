Arsenal prépare un grand lifting

Lancé dans une course de 38 étapes en Premier League, Arsenal est bien positionné pour le moment. Après 21 journées, les Gunners (43 points) sont dans le peloton de tête avec Liverpool (48 points) et Manchester City (43 points, un match en moins). Pour y rester et grimper la plus haute marche du podium, les pensionnaires de l’Emirates Stadium doivent réussir le marché des transferts hivernal. Mais à quelques encablures de la ligne d’arrivée de ce mercato, ils ne se sont pas encore renforcés.

Plusieurs départs à boucler

Ils ont même récupéré des joueurs indésirables. C’est le cas de Marquinhos. Prêté à Nantes durant la première partie de saison, le Brésilien n’a pas donné satisfaction et a été renvoyé chez les Londoniens. Ce n’est pas le seul élément sur lequel Mikel Arteta ne compte plus vraiment à l’image de Mohamed Elneny ou Cedric Soares, qui sont en fin de contrat et libres de négocier avec le club de leur choix. Il doit aussi gérer quelques cas particuliers.

Concernant Emile Smith Rowe, il veut continuer avec lui même si le joueur a moins de temps de jeu. C’est aussi la volonté du joueur, approché pourtant par West Ham et d’autres clubs. Aaron Ramsdale, lui, a du mal avec sa situation. Titulaire l’an dernier, il est à présent en concurrence avec David Raya. Le portier n’exclut pas un départ durant ce mois de janvier. C’est également le cas de Jorginho. Arrivé de Chelsea il y a un an, le milieu veut plus de temps de jeu (10 titularisations en 20 rencontres cette saison, 1 but).

Un attaquant, un milieu et un défenseur attendus

Fotomaç précise que Besiktas est sur le dossier. De premiers contacts ont d’ailleurs déjà été initiés. C’est Fernando Santos qui a proposé son nom selon le média turc. Jakub Kiwior, lui, plaît à l’AC Milan. Dans le sens des arrivées, Arsenal s’active pour trouver un numéro 9. Les Anglais pensaient l’avoir trouvé en la personne de Borja Mayoral (Getafe). Mais ce dossier n’est plus en si bonne voie. D’autres pistes sont suivies. L’une d’elles mène à Victor Boniface. Le joueur de Leverkusen plaît beaucoup, lui qui a marqué 16 buts et délivré 8 assists cette saison.

Les médias anglais estiment d’ailleurs que ce dossier a des chances d’aller au bout puisque le club allemand va accueillir un nouvel attaquant avec Borja Iglesias. Outre Boniface, les Gunners sont aussi sur la piste d’Evanilson. Le buteur de Porto, auteur de 10 réalisations ainsi que 3 assists, plaît aussi. Mais il faudra passer à la caisse puisqu’on évoque un montant d’environ 75 millions d’euros. En ce qui concerne l’entrejeu, Martin Zubimendi est la priorité selon The Sun. Mais a priori, il arriverait plutôt cet été. Enfin, au poste de défenseur, le jeune Jarrad Branthwaite, est ciblé en priorité. Mais le Real Madrid, Tottenham et Manchester City sont aussi séduits. Arsenal, qui suit de près 4 joueurs, veut faire peau neuve avec au moins 3 recrues (une en défense, une au milieu et une en attaque).