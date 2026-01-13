OM : le groupe pour affronter Bayeux sans Paixão, Vaz ni Aubameyang

Ce mardi, l’OM affronte Bayeux, club de R1, dans le cadre des 16es de finale de Coupe de France. Un match qui pourrait se révéler difficile pour les Olympiens qui doivent profiter de l’élimination du PSG dans la compétition pour aller chercher leur premier titre depuis 2012.

Ce mardi matin, Roberto De Zerbi a révélé son groupe pour la rencontre. Une équipe qui sera sans plusieurs arguments offensifs comme Paixão et Aubameyang, qui ont eu le droit à un temps de repos selon toute vraisemblance. Robinio Vaz, en partance pour l’AS Rome, est également absent.