Coupe de France

OM : le groupe pour affronter Bayeux sans Paixão, Vaz ni Aubameyang

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Igor Paixao (Olympique de Marseille) contre le Sporting CP @Maxppp
Bayeux Marseille

Ce mardi, l’OM affronte Bayeux, club de R1, dans le cadre des 16es de finale de Coupe de France. Un match qui pourrait se révéler difficile pour les Olympiens qui doivent profiter de l’élimination du PSG dans la compétition pour aller chercher leur premier titre depuis 2012.

Olympique de Marseille
𝐒𝐐𝐔𝐀𝐃 📋 #BFCOM

Les 2️⃣1️⃣ Marseillais retenus par 𝗥𝗼𝗯𝗲𝗿𝘁𝗼 𝗗𝗲 𝗭𝗲𝗿𝗯𝗶 🇮🇹 pour le 16e de finale de #CoupeDeFrance 🏆 face à Bayeux.
Ce mardi matin, Roberto De Zerbi a révélé son groupe pour la rencontre. Une équipe qui sera sans plusieurs arguments offensifs comme Paixão et Aubameyang, qui ont eu le droit à un temps de repos selon toute vraisemblance. Robinio Vaz, en partance pour l’AS Rome, est également absent.

