Tottenham - Chelsea : les compositions officielles

C’est parti pour une nouvelle journée de Premier League sur le site Foot Mercato ! Au programme, un derby londonien qui s’annonce bouillant et palpitant. En effet, Chelsea se déplace ce dimanche sur la pelouse des Spurs, au Tottenham Hotspur Stadium, dans un match comptant pour la 25ème journée de championnat d’Angleterre. Vainqueurs de leur dernière rencontre face à West Ham (0-2), et ce après une énorme désillusion face à Leicester (1-4), les hommes d’Antonio Conte (4e, 42pts) tenteront de confirmer ce regain de forme afin de se rapprocher du podium et prendre leurs distances sur Newcastle (5e, 41pts). En face, les Blues (31pts), seulement dixièmes du championnat suite à une décevante première partie de saison, doivent impérativement engranger des points et mettre fin à une série de quatre matches sans succès en Premier League. Cette partie sera à suivre en direct en live commenté sur le site Foot Mercato à partir de 14h30.

Pour cette nouvelle sortie en Premier League, Antonio Conte a décidé d’opter pour un schéma classique articulé en 3-4-2-1. Homme fort de l’attaque des Spurs, Harry Kane est logiquement reconduit en pointe aux côtés de Dejan Kulusevski et Richarlison. Pour le milieu de terrain, le technicien italien a décidé de faire confiance à Emerson Royal, Oliver Skipp, Pierre-Emile Hojbjerg et Ben Davies. La défense est composée de Cristian Romero, Eric Dier et Clément Lenglet. Du côté des visiteurs, Graham Potter reconduit son 4-2-3-1 avec Kai Havertz titulaire à la pointe de l’attaque. L’Allemand est suppléé par Hakim Ziyech, Joao Félix et Raheem Sterling. Enzo Fernández est à nouveau aligné devant la défense composée de Reece James, Thiago Silva, Kalidou Koulibaly et Ben Chilwell.

Les compositions :

Tottenham : Froster - Romero, Dier, Lenglet - Davies, Hojbjerg, Skipp, Emerson - Kulusevski, Richarlison - Kane

Chelsea : Kepa - James, T.Silva, Koulibaly, Chilwell - Loftus-Cheek, Fernández - Ziyech, Félix, Sterling - Havertz