Juventus : Federico Chiesa s'enflamme pour Cristiano Ronaldo

Très bon en 2021 avec la Juventus, et avec l'Italie qu'il a portée à la victoire lors de l'Euro 2020, Federico Chiesa (24 ans) rencontre plus de difficultés lors de l'exercice actuel. Trois buts et trois offrandes en seize matches depuis le début de la saison, ce n'est pas encore parfait pour l'ailier transalpin. Dans une interview pour la Repubblica, il est revenu sur ses idoles de jeunesses qui sont Kaka et Alessandro Del Piero.

Pour autant, il a été marqué par un joueur dans son début de carrière, Cristiano Ronaldo : «j'ai eu la chance de passer un an avec l'un des plus grands champions de l'histoire du football : Cristiano Ronaldo. Le voir en direct, son dévouement, sa force mentale, être décisif et présent dans toutes les situations... Il a été une inspiration constante pour moi. Cristiano est sur une planète à part. C'était excitant de travailler avec lui et de voir ce qu'il fait pour être si fort.»