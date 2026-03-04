L’Espagne est choquée par la performance du Barça, la presse anglaise se paye Arne Slot après la défaite de Liverpool

Le Barça a frôlé l’exploit !

Souffrants… mais finalistes, voilà la une du journal AS ce mercredi matin au lendemain de la qualification en finale de Coupe du Roi de l’Atlético de Madrid. Les Colchoneros ont été balayés 3-0 sur la pelouse d’un Barça déchaîné et porté par son public, mais ces 3 buts n’ont pas suffi à remonter l’écart creusé à l’aller. Les Catalans étaient pourtant proches de l’impossible comme l’écrit Sport, ils ont fait trembler l’Atlético qui n’a quasiment jamais mis en danger Joan Garcia. Et pourtant, le Barça avait annoncé la couleur les jours précédents le match avec une grosse communication mise en place autour d’une éventuelle remontada. Depuis cette célèbre soirée de mars 2017, tout est possible dans le football et ça n’est sûrement pas le Barça qui dira le contraire puisque le Camp Nou a été l’antre de la première remontada moderne. Les joueurs d’Hansi Flick ont tout donné, tout tenté, même Pedri a fini par jouer 90 min alors que son coach voulait le sortir à la 70ᵉ. Le doublé de Marc Bernal, le pénalty de Raphinha et la nouvelle prestation XXL de Lamine Yamal n’auront finalement pas suffi au bonheur des Catalans. Mais ce mercredi, les joueurs du Barça vont se lever avec le sentiment d’avoir tout donné.

Arne Slot n’est pas épargné en Angleterre

Arne Slot se retrouve dans l’œil du cyclone. Hier soir, Liverpool a été battu dans le temps additionnel sur la pelouse de la lanterne rouge Wolverhampton (2-1). Une défaite qui fait tâche, surtout quelques jours après les propos tenus par l’entraîneur des Reds sur le spectacle moyen de la Premier League. Forcément, la presse anglaise ne s’est pas privée de le piquer sur ses mots : un plaisir à regarder écrit le Daily Mail. Dans un match fort en émotions en raison de leur relation commune avec le regretté Diogo Jota, Liverpool a encore déçu, une défaite de plus en Premier League qui fait stagner les Reds à la cinquième place du classement. Arne Slot est reparti sans joie, ajoute le Mirror qui a aussi retenu les propos du technicien néerlandais. Comme quoi, chaque déclaration en conférence de presse est épiée et décortiquée, surtout quand on est en Angleterre.

L’OM attend Igor Paixão au tournant

Après 13 années sans titre, l’OM n’est qu’à 3 victoires d’un sacre et cela passe par une qualification ce soir contre Toulouse. Pour ça, Habib Beye pourra compter sur un Igor Paixão survolté après son entrée en jeu fracassante contre l’OL dimanche dernier. Parce qu’il les vaut bien titre La Provence. 35M d’euros, c’est la coquette somme dépensée par l’OM pour s’offrir l’ailier brésilien, un montant énorme, mais qui se rentabilise petit à petit. Même si l’ancien du Feyenoord peut faire beaucoup mieux dans le jeu, Paixão a des statistiques plus qu’intéressantes. A son poste, c’est d’ailleurs l’une des recrues les plus efficaces d’Europe derrière les intouchables Luis Diaz et Antoine Semenyo. Igor Paixão avait marqué en Ligue 1 contre Toulouse au Vélodrome au mois de novembre, il serait bien inspiré de répéter la performance ce soir, 3 jours avant d’affronter une nouvelle fois les Toulousains en championnat justement.