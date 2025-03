OM : Véronique Rabiot donne des nouvelles de son fils Adrien

Véronique Rabiot a donné des nouvelles d’Adrien dans un entretien accordé à L’Équipe, assurant que son fils n’était pas affecté par les banderoles insultantes déployées lors du Classique face au PSG (3-1). « S’ils veulent le déstabiliser sur le terrain, c’est impossible », a-t-elle affirmé, précisant qu’il n’avait pris connaissance des messages qu’après la rencontre. Cependant, elle a dénoncé fermement les attaques visant le père d’Adrien, décédé il y a six ans. « Il a réagi parce qu’ils ont touché au père. Il ne faut pas ! », a-t-elle insisté, fustigeant l’anonymat des auteurs de ces insultes.

Avant d’ajouter : «Le père de mes enfants est décédé depuis six ans, qu’est-ce que cela veut dire ? Adrien est parti du PSG depuis six ans, entre-temps il est allé jouer à la Juventus, qu’est-ce que cela veut dire ? Que les supporters viennent me parler en face-à-face, un par un, qu’ils viennent me le demander qui est le père d’Adrien. Un par un. Et ils ne le feront pas. Parce que, de la même manière qu’il est facile de se cacher derrière son écran, c’est facile de se cacher parmi trois ou quatre mille personnes»