Eredivisie : le communiqué cinglant de l’Ajax Amsterdam contre la KNVB

Ce week-end a été très agité aux Pays-Bas. Monument du football batave, l’Ajax Amsterdam est englué dans une crise sportive et institutionnelle depuis plusieurs semaines. Ce dimanche, la rencontre face au Feyenoord Rotterdam a été interrompue suite à des jets de projectiles des supporters qui ont été révoltés par la piètre performance des hommes de Maurice Steijn, menés 3-0 face au rival au bout de 37 minutes de jeu.

Finalement, comme nous l’informe ce lundi la presse hollandaise, la rencontre sera rejouée ce mercredi après-midi à 14 heures à huis clos. Une décision de la Ligue néerlandaise de football qui contraint ainsi de reporter le match de ce mercredi contre le FC Volendam. Face à cette décision, le club amstellodamois s’est insurgé contre la décision de la KNVB dans un communiqué acide : «La KNVB souhaite que le reste du Klassieker, annulé le dimanche 24 septembre, se déroule sans public le mercredi 27 septembre à 14 heures. Le match à domicile contre le FC Volendam mercredi soir serait alors reporté. L’Ajax n’est pas d’accord avec cela. En raison des matches nationaux et internationaux, du point de vue de l’Ajax, le match Ajax - Feyenoord est le plus tôt possible la première semaine de novembre. Ensuite, un tour de coupe est joué auquel l’Ajax et Feyenoord ne participent pas. Le FC Volendam le fait.»