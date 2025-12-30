PL : Chelsea n’y arrive toujours pas, bon coup de Newcastle à Burnley

Chelsea est passé à côté de cette 19e journée de Premier League. Après un nul contre Newcastle et une défaite face à Aston Villa, le champion du monde des clubs n’a pas réussi à battre Bournemouth à Stamford Bridge (2-2). La faute à une première période ratée et deux buts encaissés sur des longues touches de Semenyo, lequel jouait peut-être son dernier match avec les Cherries. Brooks (6e) et Kluivert (27e) en ont profité pour répondre au penalty de Palmer (15e) et Fernandez (23e). Les changements de Maresca à la pause n’ont rien apporté. On peut même dire que les Blues s’en tirent bien avec une main non sifflée par la VAR signée Gusto (54e) et une dernière opportunité gâchée par Unal (90e+1). Avec ce 3e match sans victoire, Chelsea, 5e, perd encore du terrain sur les équipes de devant et se retrouve à 9 longueurs du podium.

Dans les autres rencontres, Newcastle réalise une belle opération en allant gagner sur la pelouse de Burnley 3-1. Joelinton et Wissa ont mis les Magpies sur de bons rails dès l’entame de match, avant que Breuno Guimaraes ne mette fin à tout suspense en fin de soirée. Il s’agit seulement de la 2e victoire à l’extérieur de la saison pour les Toons, remontés à la 10e place. Victoire également hors de ses bases pour Everton (2-0), du côté de Nottingham Forest au terme d’un affrontement maîtrisé et validé par des buts de Garner et Barry. Enfin, West Ham tenait le bon bout contre Brighton avant de connaître une baisse de régime après l’heure de jeu, illustrée par la sortie manquée d’Areola, qui a permis aux Seagulls d’accrocher le nul 2-2.

Les résultats des matchs de 20h30 :

Burnley 1 - 3 Newcastle : Laurent (23e) ; Joelinton (2e), Wissa (7e), Bruno Guimaraes (90e+3)

Chelsea 2 - 2 Bournemouth : Palmer (sp 15e), Fernandez (23e) ; Brooks (6e), Kluivert (27e)

Nottingham Forest 0 - 2 Everton : Garner (19e), Barry (79e)

West Ham 2 - 2 Brighton : Bowen (10e), Paqueta (sp 45e+4) ; Welbeck (sp 32e), Veltman (61e)