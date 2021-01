ASSE-PSG : les compos probables

La suite après cette publicité

C'est l'une des affiches les plus attendues par les suiveurs de Ligue 1. L'AS Saint-Étienne accueille le Paris SG ce mercredi, à Geoffroy-Guichard, pour le compte de la 18e journée. Un choc synonyme de première sur le banc parisien pour Mauricio Pochettino, arrivé il y a quelques jours seulement pour remplacer Thomas Tuchel. Forcément, la première de l'Argentin sera scrutée à la loupe. Et son premier onze tout particulièrement.

Keylor Navas devrait sans surprise démarrer dans les buts, derrière une ligne de quatre, avec, de droite à gauche, Colin Dagba, Thilo Kehrer, Marquinhos et Mitchel Bakker. Au milieu, Idrissa Gueye part avec les faveurs des pronostics pour commencer aux côtés d'Ander Herrera et Marco Verratti. L'Italien, d'après les premiers échos en provenance du centre d'entraînement Ooredoo, aura une importance toute particulière lorsque les Rouge-et-Bleu seront en possession du ballon.

Des absents des deux côtés

En attaque, c'est un trio Angel Di Maria-Kylian Mbappé-Moise Kean qui se dessine. Pas vraiment de révolution en somme. Il faut dire que l'infirmerie n'a pas désempli depuis sa nomination (Neymar, Icardi, Kimpembe, Paredes, Kurzawa, Danilo, Florenzi, Rafinha et Bernat sont absents pour cette première). À Saint-Étienne aussi, Claude Puel doit faire face à plusieurs absences (Yvann Maçon et Wahbi Khazri blessé, Mahdi Camara et Yvan Neyou suspendus).

Le coach stéphanois pourrait être tenté de protéger Jessy Moulin par une défense renforcée, à 5 éléments, avec dans l'axe, Harold Moukoudi, Timothée Kolodziejczak et Retsos ainsi que Mathieu Debuchy et Miguel Trauco sur les flancs. Dans l'entrejeu, les jeunes Zaydou Youssouf, Lucas Gourna-Douath et Adil Aouchiche pourraient démarrer derrière la paire Denis Bouanga-Arnaud Nordin.