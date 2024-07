OM : improbable retournement de situation pour un indésirable ?

Comme chaque été depuis plusieurs saisons maintenant, l’Olympique de Marseille doit faire avec ses indésirables qui n’ont pas convaincu lors de leur saison en prêt dans les autres clubs. Et ces dernières années, ce sont souvent les mêmes noms qui reviennent. Cet été ne déroge pas à la règle. Jordan Amavi, Konrad De la Fuente et Pol Lirola sont encore sous contrat avec l’OM et sont donc revenus pour débuter leur pré-saison sous les ordres du nouveau coach Robert De Zerbi. Le premier cité reste sur une saison blanche malgré son prêt à Brest (2 matches, 1 but) alors que l’ailier américain n’a pas convaincu Eibar de le garder (24 matches, 4 buts).

Enfin, pour Pol Lirola, son prêt à Frosinone en Serie A a été un peu plus concluant (28 matches dont 20 titularisations, 2 buts et 2 passes décisives) même si son club, relégué, ne l’a pas gardé. Sous contrat jusqu’en 2026, Pol Lirola a d’ailleurs eu la bonne surprise d’être intégré au groupe pro de l’Olympique de Marseille. Contrairement à De La Fuente et Amavi qui sont mis à l’écart, le latéral droit espagnol participe à la pré-saison olympienne et son destin pourrait bien basculer.

Une préparation pour convaincre

Selon les informations de La Provence, Pol Lirola a clairement un coup à jouer sous les ordres de Roberto De Zerbi. Pour rappel, les deux hommes se sont côtoyés pendant longtemps du côté de Sassuolo. Le latéral droit de 26 ans était devenu titulaire indiscutable de De Zerbi à cette époque et s’était révélé au grand jour grâce à lui. Si l’OM reste toujours à l’écoute des offres et qu’il ne sera clairement pas retenu par sa direction, le quotidien local précise que les Olympiens ne sont plus catégoriques à son sujet. Surtout qu’à ce poste, avec le probable départ de Jonathan Clauss et la fragilité physique d’Amir Murillo, l’OM n’est pas non plus armé jusqu’aux dents.

Dans ce sens, Pol Lirola sera observé avec grand intérêt par un entraîneur qu’il connaît très bien et dont il maitrise les préceptes tactiques. Ce qui n’est pas à négliger. Le joueur sait que son destin dépend du bon vouloir de son coach et sa direction, mais il souhaite profiter de la pré-saison pour se mettre en avant. Sa bonne fin d’année avec Frosinone lui a permis de retrouver des sensations sur les terrains et cela devrait lui permettre de gagner du temps de jeu lors des amicaux face à Nîmes (21 juillet) et face à Toulon (24 juillet). Ensuite, De Zerbi tranchera sur son cas. Mais Pol Lirola, qui se sait menacé, revient de loin, très loin.