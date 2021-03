Norvège : Erling Haaland admet qu’il doit mieux faire

La suite après cette publicité

Après sa lourde défaite face à la Turquie samedi dernier, la Norvège s’est bien rattrapée hier soir face au Monténégro (1-0). Mais une fois de plus, le but victorieux n’a pas été inscrit par Erling Haaland qui commence à être critiqué en sélection.

Irréprochable avec le BvB, le buteur norvégien sait qu’il peut, et qu’il doit faire mieux avec son pays lors de ces éliminatoires. «Je dois monter de plusieurs crans. Si nous voulons avoir une chance pour nous qualifier, nous devons faire de notre mieux. Me concernant, je dois voir ce que je peux faire de mieux», comme il l’a expliqué à la télévision norvégienne après la rencontre. Le dernier but de Haaland en sélection remonte au 11 octobre dernier, lors de la victoire 4-0 face à la Roumanie.